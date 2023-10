Danemark: une escroquerie contemporaine…

Mais qui osera encore soutenir que l’art contemporain n’est pas une imposture ? Le plasticien danois Jens Haaning est un petit malin. En 2021, le Musée Kunsten lui confie 45 000 euros pour qu’il intègre les billets dans deux œuvres d’art. Le brief du musée : qu’il détourne les billets, afin de reconstituer une de ses anciennes œuvres représentant un an de salaire. Seulement, M. Haaning se pique de toujours faire des œuvres « controversées » – il s’intéresse notamment « aux mutations de la société occidentale contemporaine : vie en société, migrations et déplacements, nationalismes et consommation ». Et il estime que les artistes contemporains ne sont pas rémunérés à la juste valeur des merveilles qu’ils apportent à la société. Alors, au lieu d’intégrer comme convenu l’argent dans les deux toiles, le plasticien a remis deux cadres vierges. Et intitulé ce travail « Take the Money and Run » (« Prends l’oseille et tire-toi ») en déclarant : « L’œuvre, c’est que j’ai pris leur argent ! » Après un grand éclat de rire, déçu de ne pas pouvoir accrocher des œuvres un peu plus colorées, le directeur du musée, Lasse Andersson, a demandé à notre facétieux créateur de rendre l’argent. Ce dernier refusant, le musée porte plainte. Après une longue bataille juridique, un tribunal de Copenhague a finalement ordonné, le 18 septembre, que M. Haaning rembourse au musée la somme versée, moins les frais occasionnés par le montage des cadres.

Pendant que l’affaire juridique suivait son cours, le plasticien a reçu de nombreux soutiens. « Cela donne lieu à une discussion sur le pouvoir de l’institution muséale par rapport à l’œuvre et à l’artiste », observait Kristian von Hornsleth, autre artiste conceptuel. « [Cette œuvre] tente de problématiser la manière dont les artistes sont rémunérés pour leur travail », abondait Kasper Sand Kjær, député social-démocrate. Après le verdict, l’artiste a déclaré devant les caméras du journal télévisé que le musée avait gagné « beaucoup, beaucoup plus » d’argent que la somme investie, grâce à la publicité autour de l’affaire. Si même les directeurs de musée ne comprennent plus rien aux subtilités de l’art moderne, où va-t-on ?