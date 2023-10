Des mots qui piquent

Avec Les Enragés de la liberté, une anthologie de pamphlets du XVIe au XXe siècle, Daniel Cosculluela démontre avec humour et érudition que sans polémique il n’y a pas de vie intellectuelle.

« Je ne connais pas de pays où il règne, en général, moins d’indépendance d’esprit et de véritable liberté de discussion qu’en Amérique », écrit Tocqueville dans De la démocratie en Amérique.

L’art de la disputation

En France, c’est une autre histoire ! La conversation, la disputation, la controverse, la satire et la joute verbale ont animé des siècles de vie intellectuelle et politique – héritage direct de Rome et d’Athènes. Outre le verbe, il y a les mots, et l’une des formes littéraires les plus piquantes demeure le pamphlet. Le psychiatre et anthropologue Daniel Cosculluela en sait quelque chose : il les collectionne. Aussi lui est-il venue l’idée de partager sa bibliothèque d’amateur éclairé avec les lecteurs. Le résultat est une anthologie de textes du xvie au xxe siècles.Un florilège savoureux de notices biographiques et de longs extraits où l’irrévérence le dispute au courage et à l’insoumission. On lit, on entend Bloy, Bruant et Blanqui, Desmoulins et Proudhon, Vallès, Rivarol, d’Aubigné et Drumont… Près de quarante plumes acérées prêtes à en découdre avec la pensée plate, la bêtise et la lâcheté. Un régal. « Cet opus a été composé au gré de mes envies, précise l’auteur-collectionneur dans son introduction. Tout peut se prêter aux critiques les plus diverses et les plus variées. Ne parlons pas du style, il n’y en a pas. Le choix des auteurs ? Injuste, partisan, irréfléchi. Le choix des textes ? Arbitraire… » L’érudition amusée de Cosculluela se fond dans cette galerie d’illustres mousquetaires qui n’ont pas tous connu de bonne fortune. Et lui d’en rajouter : « Certains auteurs, sans raisons valablement exprimées, sont mieux traités que d’autres. De forts importants ont été oubliés, de très mineurs ont été abondamment exposés. »

Une préface d’André Bercoff

Albert Libertad (1875-1908) est de ceux que la postérité néglige. Il est pourtant un personnage majeur du mouvement anarchiste de la fin du xixe siècle. Selon Cosculluela,« il illustre somptueusement le courant individualiste bouillonnant de l’espoir de vivre et de la révolte tumultueuse, refusant l’ordre établi sous toutes ses formes, y compris celles des contrebandiers de la révolution. En notre époque de libéralisme pisseux et d’humanisme chlorotique, redécouvrir Libertad c’est renouer avec l’idée libre. »Le chapitre qui lui est consacré se conclut par cet échange : — « Où est son œuvre ? » demande-t-on un jour à Paul Morand. — « Son œuvre est colossale. Où est-elle ? Mais dans la peur qui vous saisit au ventre dès que l’on vous parle de lui. »

Les Enragés de la liberté démontre avec limpidité qu’il n’y a pas de vie intellectuelle, et donc de vie tout court, sans polémique, c’est-à-dire sans combat et sans action. Et comme le souligne André Bercoff dans la préface de cet ouvrage, il faut être furieux par lucidité et insurgé par intelligence.

Daniel Cosculluela, Les Enragés de la liberté : anthologie des pamphlétaires du xvie au xxe siècles, Max Milo, 2023.