Vous accroche immédiatement la bande-son : une musique extraordinaire de percussions sauvages, débridées, qui résonnent comme autant de coups de fouets : la partition est signée Harry Allouche, un compositeur également pianiste qui accompagne régulièrement en live les films muets projetés à la Cinémathèque française ou à la Fondation Jérôme Seydoux Pathé, avenue des Gobelins, à Paris. Premier long métrage de Felipe Galvez, quarante ans, cinéaste chilien implanté à Paris, Les Colons distillera d’autres superbes morceaux choraux en guise d’illustration de cet étrange road movie situé en Terre de Feu, au tournant du XIXème siècle.

Dans cet extrême sud du Chili, José Menendez, grand propriétaire terrien espagnol, envoie Mac Lennon un lieutenant anglais, Bill un mercenaire yankee, deux hommes sans foi ni loi, secondés par un jeune métis mapuche et espagnol, Segundo, pour délimiter l’étendue de ses nouvelles possessions. L’expédition prend un tour « punitif » avec le massacre des Selk’namm, ces tribus indigènes qu’on appelle aussi les Onas. Sept années passent. La fortune de Menendez a prospéré. Vicuña, émissaire onctueux et cynique du président de la République, avalise la mainmise des colons sur un territoire dont un certain Moreno est par ailleurs chargé de fixer le tracé de la frontière qui sépare le Chili de l’Argentine. Segundo, rongé par la culpabilité, s’est marié avec une survivante de la tuerie. Il vit avec elle dans une petite ferme, où Vicuña, flanqué d’un opérateur de cinéma, viendra les filmer, costumés tous deux pour l’Histoire officielle : naissance d’une nation…

Divisé en chapitres titrés à la manière d’un feuilleton, épousant un format carré « à l’ancienne », Les Colons fait donc retour sur un aspect supposément expurgé de l’historiographie : le sacrifice des Indiens autochtones sur l’autel de ces conquistadors des temps modernes. En cela le film se veut une relecture acerbe de l’histoire du Chili. Mais, drapé dans son manteau éthique, Les Colons, à son tour, n’est-il pas une autre mise en scène de l’Histoire, a posteriori, au prisme du cinéma ? Éternelle mise en abyme ! Film de fiction, ce document à charge n’en est pas moins, par sa forme singulière et sa puissance d’évocation, comme on dit : de la belle ouvrage.

Les Colons. Film de Felipe Galvez. Chili, Argentine, France, Taiwan, Royaume-Uni, Danemark, Suède, Allemagne, couleur, 2023. Durée : 1h37. En salles le 20 décembre 2023

