Le grand basculement

Les Français ne veulent plus d’immigration. Nombreux sont leurs élus qui refusent de l’entendre. Ceux qui se proposent de refuser d’appliquer la loi immigration sont minoritaires, mais conservent de véritables capacités de nuisance.

La gauche a abandonné les travailleurs en 1983 avec le tournant de la rigueur et a fait en 1986 (marche des beurs) de l’immigré le symbole de ses combats. Le tournant intellectuel de ce changement de logiciel est apparu au grand jour avec l’occupation de l’église St-Bernard. Depuis lors, la doctrine immigrationniste s’est imposée à la gauche et a paralysé la droite conservatrice : impossibilité de réguler les flux migratoires, extrême difficulté à faire appliquer la laïcité, transformation du modèle assimilationniste français en modèle multiculturel anglo-saxon.



35 ans après, le résultat est là : une profonde transformation du paysage ethnique et culturel français, ce que Jean-Luc Mélenchon appelle la créolisation de la France, ou ce que Renaud Camus appelle le grand remplacement. C’est la même chose et les Français n’en veulent plus. À 80% ils rejettent ce qui apparaît comme un profond basculement de la civilisation française.

Projet de loi #immigration : "C’est dévastateur (…) Les mesures étaient massivement soutenues dans les enquêtes. Il y a un décalage entre la classe #politique extrêmement clivée, fracturée et le peuple français qui sur beaucoup de sujet est à l’unisson". @FredericDabi #cdanslair pic.twitter.com/z4GimmoAkV — C dans l'air (@Cdanslair) December 11, 2023

Ils ne veulent pas que les jeunes filles françaises se sentent obligées de se voiler, ils ne veulent pas que les hommes se promènent en burnous dans les rues françaises, ils ne veulent pas entendre le muezzin appeler à la prière dans des mosquées salafistes, ils ne veulent pas que des bandes armées fassent la loi dans les cités abandonnées par la République, ils ne veulent pas que les professeurs renoncent à enseigner l’Histoire et à émanciper leurs élèves, ils ne veulent pas que St-Denis devienne Gaza ni la France le Liban, ils ne veulent pas que la loi des villes où ils essaient de cohabiter soit dictée par des islamistes qui partout où ils ont pris le pouvoir ont semé la terreur et ont instauré une barbarie sans précédent.

Ils veulent vivre libres dans une société de progrès. Pour cela, ils ont compris qu’il fallait drastiquement limiter l’immigration en provenance d’Afrique. Ils le veulent et ils en ont le droit. Mais la gauche qui est totalement responsable dans son ensemble (sauf l’aile chevènementiste) de cette situation ne le veut pas. Et la droite conservatrice qui vit sous la domination intellectuelle de la gauche ne le peut pas. Alors la droite radicale prospère en France, comme en Europe. Et la gauche s’effondre en ne représentant plus que 20% des Français.



La loi sur l’immigration votée mardi par la droite conservatrice avec le soutien intéressé de la droite radicale est l’acmé de cette tragédie politique française. Ne doutons pas qu’elle sera le point de départ d’une série d’actions de « résistance » ou de sabotages (le refus d’appliquer la loi) par tous ceux qui à gauche veulent se redorer la pilule après 35 ans de trahisons et d’abandons de ce qui faisait l’identité française : l’idée de nation et l’universalité des droits de l’homme. Honteux de ces trahisons vont se dresser des Jean Moulin de pacotille, des lieutenants Tom de plateaux télé, des intermittents de la République.

Ils vont créer de la tension en France, mais ils sont extrêmement minoritaires. La bascule a eu lieu et 80% des Français veulent retrouver leur pleine souveraineté sur le destin de la nation. Si on leur refuse, les lendemains seront tragiques.

