La Duchère: une nouvelle affaire Halimi?

Une semaine après le meurtre de René Hadjadj, poussé du 17e étage d’un immeuble du quartier de La Duchère à Lyon, on s’interroge encore sur les motivations d’un tel geste.

Ça s’est passé le mardi 17 mai dans le quartier passablement islamisé de la Duchère à Lyon. Bien qu’on sache peu de choses, on se demande si c’est une nouvelle affaire Sarah Halimi ou Mireille Knoll, deux vieilles dame tuées parce qu’elles étaient juives.

Comme elles, René Hadjadj était juif (portant la kipa), comme elles, il était de condition modeste, comme elle il était vieux (90 ans). Et comme Sarah Halimi, il a été défénestré. Du 17ème étage (lui habitait au deuxième). Le suspect arrêté est aussi un voisin qui fréquentait la victime, connu pour des faits de violence et probablement déséquilibré (ne faut-il pas l’être pour commettre un tel acte ?)

Après son crime, il a appelé la police pour se plaindre de voisins bruyants.

🔴 France/Meurtre de René Hadjadj : le tueur était connu des services de police et avait déjà menacé des personnes

Témoignages de voisins et détails avec Noémie Halioua (@NaomiHalll)

en direct de Lyon pic.twitter.com/VX3TgdSkoM — i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) May 23, 2022

Alors, est-ce un crime antisémite?

Rien ne permet de l’affirmer. D’après Noémie Halioua, correspondante de la chaîne israélienne I24NEWS qui a enquêté sur place, le suspect avait menacé d’égorger une dame et ses enfants (ceux qui faisaient du bruit) qui n’étaient pas du tout juifs. Selon elle, il fréquentait des sites islamistes attaquant les musulmans trop modérés à son goût.

N’empêche, il est troublant qu’il n’ait fallu que 48 heures à la Justice pour écarter le mobile antisémite et ce, alors que, selon Noémie Halioua, les voisins qu’elle-même a vus n’ont même pas été interrogés par la police. Ce qui interroge encore plus, c’est le silence radio général.

A lire ensuite, Cyril Bennasar: La Guillotière, La Duchère: où sont les hommes?

Les représentants de la communauté juive ne veulent surtout pas faire de vagues. Les proches de la victime non plus. Cela mettrait en danger la dizaine de juifs qui restent à la Duchère, les plus pauvres et les plus vieux. Les autres sont partis.

Il y a surtout le silence des médias. Quelques articles, dans Le Progrès, Le Figaro, Atlantico, et un reportage sur I24NEWS donc.

La nouvelle loi du silence

Ce qui explique ce silence, ce n’est pas que la victime soit juive mais que le meurtrier présumé soit musulman ou islamiste – on ne sait pas très bien. Si ça avait été un bon franchouillard qui avait tué un juif ou un musulman, on tambourinerait sur France Inter, les Insoumis défileraient dans la rue au choix contre l’islamophobie ou l’antisémitisme et nous expliqueraient que tout ça, c’est la faute à Zemmour.

Répétons-le, il n’y a aucune preuve qu’il s’agit d’un acte antisémite.

En revanche c’est bien l’antisémitisme, plus que répandu dans les quartiers, qui explique que les Juifs aient peur. Seulement, le dire, ce serait stigmatiser. Alors, on se tait.

240 Partages Partagez Print Email

240 Partages Partagez Print Email