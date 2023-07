JO 2024: une génération en or

Jamais les équipes de France n’ont abordé une compétition avec un tel capital confiance. Une condition physique affutée in situ, pour viser la plus haute marche du podium. Génération dorée, bénie, elle arrive à maturité pour écraser la concurrence. Faisons le tour des médailles d’or qui nous sont promises. Ici c’est Paris!

Tir de mortier. Quel pays peut prétendre lutter contre nos tireurs d’élite ? Tirs rendus, tirs en feuille morte, en diurne ou nocturne, dans les conditions des Jeux. Mattéo et Kevin, un 14 juillet à eux seuls, apparaissent intouchables. Le Gégé de Beauvau, compte profiter de la popularité de ses deux trouvailles pour 2027. Et qui on est!

Lancer de pavé. Sacré Macron! Sentant que ses lanceurs se reposaient sur leurs lauriers, leurs acquis période gilets jaunes, il a tenu bon sur les retraites pour remotiver le groupe. Galvanisés par l’enjeu, nos jeunes talents ont soulevé plus de pavés que Larcher d’entrecôtes au poivre, pour apparaitre aujourd’hui intouchables.

Jet de tomates. “C’est en sciant que Leonard devint scie”, c’est à force de tomatiser au Louvre que nos athlètes se sont fait la Joconde en sauce, du premier jet, un jet unique au monde, pas près d’être égalé. Bon, ils sont précis mais un peu mûrs. Au lieu de regagner leur hôtel, avant de s’attaquer à Van Gogh en demi, ces couillons se sont collés l’oreille à la cible. Le temps de les décoller, un temps précieux est pris sur le temps de récupération, mais leur coach, Sandrine Picarousso, a trouvé le remède. Confiance : en remèdes et en pot de colle elle en connait un rayon, ça devrait le faire.

Course de rat. La caravane passe, les rats d’Hidalgo restent. On peut contester les grands travaux de la DTN, mais les résultats sont là. Elle les engraisse l’hiver, les affame l’été, pour qu’ils mordent aux mollets et dévorent le bitume le jour J. Le chantier espagnol, la rigueur allemande. Combien d’ascensions de la colline du crack ses rats ont-ils dans les mollets ? Imbattable.

Le 25 km Marche blanche. Pour une fois, les Français vont faire honneur aux pionniers de la discipline, ceux sans qui, rien n’aurait été possible. Pierre de Coubertin, Eddy Barclay et Francis Blanche. Savez-vous que la distance des 25, a été calculée sur les kilomètres cumulés par les deux derniers au cours de leur vie active ? Pour aller du comptoir à la table pour l’un, de la chaise au canapé pour l’autre. Nos athlètes, eux, se sont faits 2500 km en blanc, sur les deux dernières années, deux années exceptionnelles. Du lourd, féminicides, viols, de barbaries en sordide, tout ce qu’il faut pour cette discipline, devenue reine en France. Avec dorénavant un Mélenchon la bave aux lèvres dans le dos, les licenciés devraient avaler les 25 km plus vite que Larcher un lièvre à la royale.

Une organisation infaillible. Poumon de l’organisation, la RATP. Aux commandes de la RATP, le Schpountz. Qui? Le Schpountz, Jean Castex! Un professionnel. Pour organiser le bougre a le savoir-faire, une machine de guerre. Quand il ne passe pas son temps à chercher les lunettes qu’il a sur le nez. S’il ne reste pas suspendu dans le vide à l’un de ses volets, s’étant publiquement résolu à tous les repeindre. Avec le temps on a oublié à quel point cet homme détenait des secrets de la plus haute importance. Des secrets défense, de rire. Quel pays, des champions à tous les étages. Putain un an…

