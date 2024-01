Jérôme Garcin: «J’ai toujours fait en sorte de ne pas abuser de mon pouvoir, je vous demande de me croire!»

Rebecca Manzoni a remplacé Jérôme Garcin à la présentation de l’émission Le Masque et la Plume. Le critique revient sur son parcours (Les nouvelles littéraires, FR3, Le Nouvel Obs, France inter…) au micro de notre chroniqueur Philippe Bilger

J’ai soumis « à la question » Jérôme Garcin le 27 janvier sur Fréquence Protestante.

Puis-je avouer que face à cette personnalité toute d’intelligence, de finesse et de culture j’ai éprouvé comme une forme de timidité de peur de n’être pas à la hauteur, avec mes interrogations, de la richesse qui m’était offerte ?

En effet, animateur du Masque et la Plume, une émission mythique et exemplaire sur le plan de la critique cinématographique, théâtrale et littéraire, responsable des pages culturelles de l’Obs, écrivain de race, Jérôme Garcin a su, ce qui est rare, anticiper et, sans y être contraint, laisser la place à des successeurs qui tenteront de l’égaler.

Tout serait à mettre en évidence dans cet entretien tant la profondeur des analyses, la justesse précise et scrupuleuse des points de vue et l’émotion retenue d’une sensibilité d’autant plus perceptible qu’elle se veut « serrée », pour le fond comme pour la forme, ont porté au comble mon estime pour cette superbe qualité humaine et intellectuelle.

Je voudrais privilégier, dans mon embarras du choix, la part essentielle de l’écrivain qui, dans une langue toute de maîtrise classique, sans la moindre superfluité, a su rendre universels des tragédies familiales et des désastres intimes, avec la mort d’un frère jumeau à six ans, celle d’un père jeune à la suite d’un accident de cheval, celle d’un autre frère, d’un beau-père (qu’il n’a pas connu) et d’autres chagrins…

C’est la littérature et sa magnificence qui lui ont permis de se débrider pour le plus grand bonheur des lecteurs à la fois déchirés et admiratifs. Il avait l’intention de faire revivre ses « disparus », de les faire renaître. Noble mission accomplie.

Causeur vous propose de visionner cet entretien, enregistré dans le studio de Fréquence Protestante (100.7 FM Paris).

« Journaliste depuis mes 19 ans, écrivain publié sur le tard à 37 ans, j’écris depuis toujours »

« Au Masque et la Plume, pendant 35 ans, j’ai moins été un questionneur qu’un animateur »

« Je n’ai jamais été un animateur neutre, et je pense que cette émission s’accommoderait très mal d’un animateur neutre (…) C’est une émission où l’on s’engage ! »

« Je n’étais pas du tout destiné à faire ce métier. Je me voyais beaucoup moins exposé (…) Quand j’ai commencé à faire de la télévision, j’ai senti sur mon épaule la main un peu crispée de mon père, un peu austère, Philippe Garcin, me disant Que vas-tu faire sous ces projecteurs ? »

« La vraie prescription culturelle vient aujourd’hui de l’audiovisuel, plus de la presse écrite »

« Aujourd’hui, ayant quitté toutes mes fonctions au Masque et la Plume et à la direction des pages culturelles de l’Obs (où je garde un bloc-notes), je me sens libre de prendre la fuite comme bon me semble où bon me semble… »

