L’écologie semble en train de s’imposer comme l’idéologie du XXIème siècle. On ne compte plus les croisés de cette jeune religion qui partent à l’assaut de la « culture carbonée » ! Laurent de Sutter se complaît en dévotion dans une lettre à Greta Thunberg. On vous épargne cette lecture, grâce à Isabelle Marchandier.

On attend d’un philosophe qu’il questionne les vérités bien installées, qu’il secoue l’arbre des préjugés, qu’il instille le doute sur la légitimité des idoles et veaux d’or érigés pour alimenter l’opium du peuple. Avec sa lettre adressée à Greta Thunberg qui vient de paraître aux Editions du Seuil, on ne peut pas dire que Laurent de Sutter honore sa profession. Le philosophe prend la plume pour répondre au Greta Bashing dont serait victime la jeune activiste. Mais sous couvert de prendre sa défense, Laurent de Sutter signe une profession de foi qui canonise celle que le monde voit comme la digne fille de Gaia. Cette idolâtrie est bien la preuve flagrante qu’il ne suffit pas de se dire philosophe pour l’ê