Bas les masques!

Dans son roman, Franck Leprévost nous livre un récit passionnant mêlant intrigue policière, histoire d’amour, bobos parisiens et un génie sous-estimé…

Valérie est une célèbre chanteuse parisienne, habituée aux tournées mondiales. Elle vit seule et pour son anniversaire, elle organise un dîner pour fêter ses quarante-cinq ans, en compagnie de quelques « amis » prestigieux : Claude Rouchon, un député européen et ancien ministre écologiste ; Dominique, une journaliste en vue chez Mediapart ; Tom, le directeur de la branche d’American Express à Londres. Plus tôt dans la soirée, pendant que la chanteuse prépare le dîner, un individu étrange fait irruption chez elle. Il s’appelle André Passy, est professeur du Collège de France et son voisin de palier qu’elle ne connaissait pas. La visite impromptue de cet étrange individu vient ébranler le programme de la soirée mondaine et le cours de l’existence de la chanteuse lui-même.

L’ouvrage de Franck Leprévost nous présente non sans ironie la superficialité des milieux « intellectuels » et financiers parisiens, grands bénéficiaires de la mondialisation, qui aiment se réunir pour refaire le monde à leur façon. Ils déplorent la dégradation de l’environnement, les inégalités sociales, toutes les formes de discriminations. Mais durant la soirée, les masques tombent : l’on découvre le cas de corruption massif impliquant le député écologiste, l’arrogance de la journaliste de Mediapart, une islamo-gauchiste pur sucre, qui quitte la soirée en larmes, après une interview dramatique avec André.

À la fin, il ne reste plus qu’André et Valérie, sans doute les personnages les plus authentiques du récit, qui ont chacun eu ou qui auront la souffrance comme dernière compagne de route…

Grâce au style dénudé et épuré de l’auteur, et à ses personnages si bien dépeints, le lecteur identifie sans difficultés chacun des prototypes si proches de la réalité actuelle. Mais ce monde, nous fait-il comprendre, n’est pas destiné à durer.

