François Chaplin: un pianiste qui dialogue

Causeur vous propose de visionner cet entretien, enregistré dans le studio de Fréquence Protestante (100.7 FM Paris).

Dans « Bilger les soumet à la question », j’ai eu le grand bonheur de pouvoir m’entretenir avec le très grand pianiste François Chaplin, excellant en particulier dans Chopin, Fauré et Debussy. Depuis longtemps, je rêvais de dialoguer avec un interprète reconnu et invité

partout. Il m’a offert le plaisir rare, par ses réponses fines, sensibles et intelligentes, de me permettre de mieux comprendre les secrets de la musique, comment on l’étudie, comment on s’exerce, dans quelles dispositions on se trouve face à un public qui attend le meilleur de vous. J’ai été frappé par le fait qu’un artiste de cette trempe est en quelque sorte imprégné par les œuvres qu’il joue et le génie qui les a inspirées et composées. C’est sans doute grâce à cela qu’il n’est pas un interprète de très haut niveau – et François Chaplin l’est indiscutablement – qui n’enrichisse pas celui qui l’écoute, par le piano ou la pensée et la parole. Quand on rencontre un maître dans une discipline, dans un art, on a toujours peur : et s’il nous décevait ?

François Chaplin m’a enthousiasmé.

