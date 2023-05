Le panache français et ses avatars

Le panache français n’a jamais brillé avec autant d’éclat qu’aujourd’hui. La courtoisie, le tact. L’élégance. Le culte du beau langage. Un paroxysme!

Il a, certes, connu des précédents glorieux: le bras d’honneur du Garde des Sceaux, ce parangon de distinction. Les vociférations des Insoumis à l’Assemblée. Sans compter, à l’époque de la pandémie covidienne, les malédictions gluantes proférées par le chef de l’Etat à l’encontre des réfractaires à la vaccination. Les sommets viennent toutefois d’être atteints. D’abord, par le ministre de l’Intérieur et son jeu de billard à trois bandes : traiter d’ « incapable » le chef du gouvernement italien, au risque de déclencher un incident diplomatique, dans le seul but de salir une adversaire politique, voilà qui relève de la goujaterie pure et simple. La palme de l’impudeur revient toutefois à l’ineffable Roselyne Bachelot. Invitée au couronnement de Charles III, elle a cru bon de se gausser, à la télévision, du monarque et de son épouse. De caricaturer leur allure et leur accoutrement. De railler une cérémonie où nul ne l’avait contrainte à assister. Celle qui fut un temps ministre de la Culture a ainsi dévoilé sa vraie nature et son souci forcené de se singulariser. Jamais l’hôpital ne s’était moqué de l’infirmerie avec une telle inconscience. Tel est l’état de notre société. De quoi entretenir la nostalgie d’un passé plus glorieux.

Enfin, Cérésa vint…

Dans son dernier ouvrage en date, Dictionnaire égoïste du panache français, François Cérésa évoque la question à sa manière. Il donne du panache français une définition qui mêle « le courage et l’élégance à la mélancolique flamboyance des causes perdues ». Pour illustrer ses dires, 52 portraits de personnages issus d’époques et de milieux divers. Un ensemble à tout le moins hétéroclite. Séduisant et surprenant à la fois. De Jacques Anquetil à Louise de Vilmorin, un défilé qui respecte, grosso modo, la parité entre les sexes. Pour s’en tenir à quelques exemples, s’y côtoient Georges Clémenceau et Georges Feydeau, François Rabelais et Charles De Gaulle, Jean-Paul Belmondo et Jean-Pierre Chevènement. Jeanne d’Arc y voisine avec Coco Chanel et Brigitte Bardot avec Olympe de Gouges. Vercingétorix y côtoie Gérard Depardieu. Choix en apparence surprenant, voire saugrenu. La clé en réside dans le seul adjectif égoïste choisi pour qualifier ce dictionnaire.

Un portrait en creux

Autrement dit, au fur et à mesure de la lecture, on prend conscience que, quels que soient l’époque et le domaine où se sont illustrés les protagonistes, beaucoup d’entre eux ont été choisis par l’auteur en raison de liens particuliers que celui-ci a su nouer avec eux. En d’autres termes, le trait d’union est constitué par l’auteur lui-même. On en peut déduire les centres d’intérêt et la curiosité d’esprit de celui-ci. Nombre de portraits sont ainsi enrichis d’anecdotes personnelles. De souvenirs vécus. C’est un des intérêts du livre : outre la découverte de héros peu ou mal connus, il permet de pénétrer dans l’univers intime de l’auteur. De mieux le comprendre. Le portrait qui se dessine en creux, c’est le sien propre. Il ne surprendra pas les familiers de cet écrivain prolixe. Inclassable. Il a touché à tout, du roman historique à la confidence autobiographique, en passant par d’autres genres et d’autres tonalités. Du style classique au vérisme le plus cru de la période actuelle, sans oublier l’argot dont la maîtrise pourrait le placer dans la lignée de Céline. Ou encore d’Albert Simonin. Voire de Jehan Rictus. Ce Dictionnaire vient ajouter une pièce à ce puzzle et apporter une nouvelle pierre à un édifice déjà imposant.

François Cérésa, Dictionnaire égoïste du panache français, 400 p.

