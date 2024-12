Le taureau par la queue

L’année s’achève, c’est l’heure du bilan. 2024 ne brillera pas dans l’histoire pour son excellence. Un constat sans fard.

L’époque est à la décadence. Notre président, qui aime tant déblatérer sur l’irresponsabilité des citoyens qu’il emmerde, s’accroche au pouvoir, les mains crispées sur le trône. En attendant, on légifère sur la fessée, l’État court à la ruine, les députés dealent du shit. Les « je ne crois pas qu’il soit jamais permis dans cette Assemblée de laisser sans réclamation violer, même dans un discours, les principes, et de composer avec les amours-propres aux dépens de la vérité » (Mirabeau) ont laissé place aux « Ferme ta gueule ! » (Portes).

Le divertissement a grand-remplacé le savoir

Rarement les écarts de fortune n’ont été si colossaux ; et en même temps que le grand déclassement nous guette, le peuple enterre ses angoisses dans la vaste pornographie des plaisirs, et préfère jouir des denrées fabuleuses du bateau ivre qui chavire, plutôt que de s’en priver pour le délester — et le sauver des abysses. Rome est à la mode, et le péché consensuel.

Les délinquants ordinaires, les criminels, les squatteurs, les branleurs ont tous les droits ; les flics sont désarmés : une intervention est une bavure. L’école pédagogiste enseigne en vain ses stupidités à des barbares sans familles et sans repères : elle a remplacé Molière par les mangas, les cours magistraux par les shows des drags queens, elle fabrique des dégénérés. La vulgarisation, l’obscénité ont remplacé le génie, et le divertissement, le savoir. Un bon élève est un fayot ; un mauvais élève, une victime. On a tellement sapé la culture et l’autorité, que les gamins sont devenus des sauvages. Et cependant à chaque nouveau fait divers, les libertés ploient sous les normes.

La gestion de la France, c’est la définition du burlesque : on traite le grave avec légèreté, et le léger avec gravité. À l’ère du paraître et de la consommation, on achète six millions de dollars une banane scotchée au mur, on publie les mémoires des youtubeurs, Blanche-Neige est Colombienne. On combat la hausse des viols par une loi sur les regards appuyés ; on débat comme les Femmes savantes sur l’écriture inclusive ; on censure « nain », « noir », « gros », « pédé », mais si l’on suppose que le recul de l’autorité de l’État entraîne une augmentation des violences, on est relégué au fascisme. Puis l’administration spolie les travailleurs pour payer les fainéants ; au lieu de s’acharner contre les chômeurs, elle harcèle ceux qu’elle devrait soutenir. Elle arrache leurs terres aux agriculteurs, elle les soumet à la concurrence la plus déloyale : elle les pend. Pour quoi ? — plus les taxes augmentent, plus l’État est déficient.

Nos cerveaux déclinent. Partout règne la confusion : on attaque le catholicisme aux Jeux Olympiques, comme si la religion n’avait pas été aussi la plus grande œuvre pacificatrice de l’humanité ; on célèbre la Révolution comme le triomphe des Lumières sans la moindre nuance, l’érigeant en rupture entre mal et bien, et justifiant la Terreur.

« On marche sur la tête », « tout est fait en dépit du bon sens » sont des phrases qui tournent en boucle aux cafés, dans la rue, au travail. On prend le taureau par la queue : l’Union européenne reçoit en grande pompe Greta Thunberg au Parlement puis vote le CETA. Les « multiculturalistes » défendent le nationalisme ukrainien en même temps qu’ils rêvent du « village mondial ». Les programmes scolaires traitent de thématiques universitaires, alors qu’au lycée les élèves ne savent pas lire ; les policiers ont des formations sur la bienveillance ; le bourgeois blanc catholique est diabolisé, le migrant sanctifié. On fait du procès Pelicot le procès des hommes, comme si cette affaire était un emblème, alors qu’elle est au viol ce que l’affaire Dupont de Ligonnès est au meurtre, un cas hors-norme. Et si les féministes, qui s’accordent avec la droite pour hurler au laxisme judiciaire (c’est savoureux), s’intéressaient plutôt à la réalité des violences sexuelles ? — celles qui sont trop habituelles pour passer dans les journaux.

L’Etat de droit dans de beaux draps

La magistrature, habituellement d’un laxisme pervers, fait preuve d’autoritarisme quand l’idéologie s’en mêle. À Nice, elle libère sous contrôle judiciaire des suspects prévenus d’avoir agressé des policiers en dehors de leur service. Et cependant elle met en examen le candidat Fillon en pleine campagne présidentielle, au mépris des usages démocratiques ; elle prononce contre Nicolas Sarkozy une condamnation révoltante au point de vue des droits et libertés fondamentaux ; elle requiert contre Marine Le Pen l’inéligibilité avec exécution provisoire, piétinant sans vergogne le sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs. On nous rétorquera que critiquer la justice, c’est remettre en cause l’État de droit, comme si la justice ne pouvait jamais empoisonner l’État. La nôtre ferait mieux de troquer Rousseau contre La Rochefoucauld : soumise aux pressions extérieures, elle délaisse au profit des délinquants le droit pour l’équité, et contre les honnêtes gens, l’équité pour le droit. « Dieu nous protège des Parlements ! » criaient déjà les justiciables d’Ancien Régime — mais il y a beaucoup de similitudes entre notre époque et le dix-huitième siècle…

La France droguée, matraquée de publicité, est sous anti-dépresseurs. Notre vieil esprit libertin, qui faisait à la fois notre bonheur et notre renommée, est bafoué sur ses deux flancs : d’un côté par le rigorisme féministe et religieux, de l’autre par l’hypersexualisation. Comme la noblesse s’est perdue à force d’imiter la bourgeoisie, la bourgeoisie s’abaisse au rang des prolétaires, et décroît. L’adulescence ventripotente, onaniste par paresse, aux passions méprisables et dont les goûts sont altérés par la bêtise, ne dépasse plus le stade esthétique (relire Kierkegaard). Gavée de propagande américaine, ce wokisme coupé de protestantisme, elle se débat dans une injonction contradictoire qui la déprime.

Bayrou nous sauvera-t-il ? — non.

Joyeux Noël et bonne année !