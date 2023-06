Petits mensonges pour grande cause

L’Irlandais Enoch Burke, professeur et croyant, a refusé de reconnaitre la non-binarité d’un de ses élèves. Regardez les conséquences…

La gauche veut nous faire croire que la cancel culture n’existe pas, que c’est un fantasme de l’extrême droite. C’est ignorer volontairement les nombreux cas d’enseignants suspendus ou virés de leur poste, comme celui d’Enoch Burke, professeur d’histoire et d’allemand dans un internat catholique en République d’Irlande. L’année dernière, sa hiérarchie à la Wilson’s Hospital School lui a donné la consigne d’appeler un élève non binaire par les pronoms neutres, « they/them », ce qu’il a refusé de faire au nom de ses croyances chrétiennes.

Il est suspendu, mais continue à se présenter sur son lieu de travail. En septembre 2022, l’école demande à la Haute Cour une ordonnance pour l’empêcher de venir à l’école. Quand Burke ne se présente pas devant le tribunal, il est arrêté et emprisonné pendant cent huit jours. Il est enfin libéré par un juge qui s’inquiète du coût de l’incarcération. En janvier 2023, Burke est licencié par l’école et de nouveau arrêté temporairement. Il fait appel de la décision de l’établissement, invoquant son droit d’exprimer librement ses convictions religieuses.

Entre-temps, les parents de l’élève en question ont révélé que leur enfant n’avait jamais demandé qu’on utilise des pronoms différents à son égard, juste un nouveau prénom. Quand l’école a affirmé devant le juge que l’élève avait demandé « they/them », c’était un mensonge. D’ailleurs, l’école n’a jamais informé les parents que leur élève était cité dans une affaire judiciaire. Burke a donc été emprisonné uniquement à cause de l’intransigeance idéologique de l’école et sur un chef d’accusation mensonger. Malheureusement, son licenciement est validé par un juge le 19 mai. Son propre entêtement à protester en venant à l’école pourrait lui coûter cher : il a accumulé 74 000 euros d’amendes pour entrée non autorisée sur la propriété privée de l’école. Burke est devenu la risée des progressistes irlandais, mais il n’a fait que pratiquer la désobéissance civile que la gauche ne cesse de prôner.