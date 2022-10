“En France, on a le droit de se moquer de tous les dieux”.

En 2020, Emmanuel Macron a annoncé la création d’un Musée-mémorial du terrorisme dont l’objectif est de “rendre hommage aux victimes du terrorisme à l’échelle de la France et du monde”. Mais il s’avère que les caricatures de Charlie Hebdo n’y sont pas les bienvenues. L’analyse d’Elisabeth Lévy sur Sud Radio…

On l’a appris le jour du deuxième anniversaire de l’assassinat de Samuel Paty. Le musée-mémorial du terrorisme renonce à exposer des caricatures de Charlie Hebdo.

Mission du musée, qui ouvrira en 2027 à Suresnes : « Opposer à la barbarie et à la force mortifère de l’oubli, la lumière vitale de la mémoire et de la connaissance ». Ça commence mal. La première exposition, numérique, sur le thème « Faire face au terrorisme », expose les travaux de 300 collégiens/lycéens d’Île de France. Mais le directeur, Henry Rousso, a éliminé les œuvres qui comportaient des caricatures de Charlie Hebdo, utilisées par deux établissements.

Rousso n’est pas suspect de complaisance avec l’islamisme. Il veut protéger les élèves et les profs. Risque réel, alors que des professeurs sont de nouveau menacés.

Oui, nous avons peur, mais la peur doit-elle être notre loi ? Pour ces dessins Charb, Cabu et les autres ont été assassinés. Les censurer, c’est céder à tous les barbares qui veulent détruire notre liberté. Les caricatures sont en plus un outil précieux pour expliquer la liberté d’expression aux jeunes musulmans qui répètent que ceux qui se moquent du prophète de l’Islam méritent la mort. Symbole éclatant de notre défaite intellectuelle, politique et morale.

De plus, cette reculade intervient pour le deuxième anniversaire de l’assassinat de Samuel Paty.

On tue une deuxième fois l’enseignant-martyre, assassiné pour avoir montré des caricatures à ses élèves. Anniversaire très peu couvert par les médias, focalisés sur la crise sociale. Comme si on ne se nourrissait que de pain.

Bien sûr, un prix Paty, des places Paty… Équivalent des nounours et des bougies. Mais nous continuons à ne pas voir, à nous raconter que c’est une toute petite minorité et à dire que ce n’est pas bien de se moquer des religions. En France on a le droit de se moquer de tous les dieux, et ceux à qui ça déplait n’ont qu’à aller vivre ailleurs !

Bien sûr, un prix Paty, des places Paty, des rues Paty… Équivalent des nounours et des bougies. Mais nous continuons à ne pas voir, à nous raconter que c’est une toute petite minorité et à dire que ce n’est pas bien de se moquer des religions. En France on a le droit de se moquer de tous les dieux, et ceux à qui ça déplait n’ont qu’à aller vivre ailleurs !

Couverture du n° 1232 de Marianne (21 octobre 2020). DR.

Voilà ce qu’on devrait dire, de l’Elysée aux salles de classe. Au lieu de quoi, on noie le poisson. Thème du prix Samuel Paty l’an prochain : « Les infox, quels dangers pour la démocratie ? » Et pourquoi pas une dissertation contre la faim dans le monde ?

Emmanuel Macron devant le cercueil de Paty : « Nous continuerons, professeur ». Oui, nous continuerons à nous coucher, à fermer les yeux, à négocier.

Malheureusement, Marianne a raison. L’indifférence a gagné. Et la liberté a perdu.

Vidéo de Sud Radio postée sur YouTube le 17 octobre 2022.

>>> Retrouvez le regard libre d’Elisabeth Lévy du lundi au vendredi à 8h15 dans la matinale de Sud Radio <<<

74 Partages Partagez Print Email

74 Partages Partagez Print Email