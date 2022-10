Empêchons l’UE de financer des campagnes pour la promotion du voile islamique en Europe!

L’euro-député LR, François-Xavier Bellamy, lance une pétition pour exiger que l’Union européenne cesse de subventionner des campagnes publicitaires ayant pour objectif de banaliser le port du voile. Pour Aurélien Marq, nous devons tous, malgré nos différences d’opinion sur d’autres questions, signer cette pétition.

Si vous trouvez normal que l’Union Européenne finance la propagande des Frères Musulmans, surtout, ne faites rien. Si vous êtes satisfait que les institutions de l’Union crachent sur les tombes de Mahsa Amini et de Nika Shakarami, surtout, ne faites rien. Si vous êtes prêt à dire en face aux Iraniennes et aux Afghanes que la liberté et la joie sont dans le hijab, si vous pensez que notre civilisation doit s’effacer devant l’islam, si vous estimez que l’obscurantisme est au-dessus des lois pourvu qu’il prétende parler au nom d’un dieu, si vous êtes convaincu qu’une femme qui montre ses cheveux est « une pièce de deux euros passant de main en main » et qu’un homme, ça n’est pas capable de s’empêcher, si pour vous le clientélisme électoral est plus important que la dignité humaine, alors surtout, ne faites rien.

A lire aussi: Que l’Europe cesse de financer les Frères musulmans!

Mais si vous croyez que l’Europe peut encore être l’héritière d’Athènes et de Rome, que nous n’avons pas totalement renié Aspasie, Jeanne d’Arc et Marie Curie, que nos élus ont un devoir de décence, que les étudiantes qui chantent la liberté valent mieux que les mollahs qui les assassinent, que l’être humain est appelé à autre chose qu’à s’avilir devant des tyrans, fussent-ils de soi-disant dieux, alors il est temps de le faire savoir, et de saisir l’opportunité qui nous est donnée aujourd’hui. Peu importent nos appartenances politiques, peu importent les stratégies, les désaccords mineurs et les vieilles rancœurs, nous sommes à l’heure du choix, et le moins que nous puissions faire est de soutenir, avec les moyens dont nous disposons, ceux qui défendent encore l’espérance de l’humanité de l’Homme, et la possibilité pour l’Europe de garder la tête haute. Et qu’importe ce que nous pensons par ailleurs de leurs convictions politiques ou religieuses, de leur parti, de leurs autres engagements : au moment de lutter contre le totalitarisme, tout le reste devient secondaire. François-Xavier Bellamy a décidé de porter haut une exigence morale qui devrait tous nous obliger. D’autres auraient pu le faire, seulement voilà : d’autres ne l’ont pas fait. Il ne s’agit pas de s’enrôler sous sa bannière, ni d’ailleurs sous aucune autre, mais simplement de faire savoir qu’il n’est pas seul à estimer que cette exigence a un sens, et que nous attendons de nos élus qu’ils s’y conforment.

A lire aussi: Les Iraniennes sont seules !

Signer une pétition est peu de chose, cela peut même sembler dérisoire au regard des enjeux. C’est vrai, mais ce n’est pas une excuse pour hausser les épaules et rester passif ! Si vous pouvez faire plus, si vous pouvez faire mieux, parfait, faites plus, faites mieux ! Mais faites au moins ça, cet humble geste que nous pouvons tous faire et qui comptera si nous sommes nombreux à le faire, inscrire nos noms dans une liste que l’on espère la plus longue possible, et qui au fond ne dit qu’une seule chose : nous sommes ceux qui refusons l’indignité.

Pétition – Interdiction du financement de toute campagne de promotion du voile islamique

725 Partages Partagez Print Email

725 Partages Partagez Print Email