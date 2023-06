L’élu LFI, coupable idéal?

Le gouvernement pratique la culture de l’excuse, c’est vrai, mais surtout vis-à-vis de lui-même…

Il faut bien à un moment que des chiffres se traduisent dans la réalité. Que des indicateurs sociaux, sanitaires, scolaires ou en matière d’équipements publics qui renvoient plutôt à l’image qu’on se fait d’un pays en voie de développement, s’incarnent dans la réalité et trouvent des conséquences concrètes. Qui peut se déclarer surpris par ce qui se passe ? Qui peut croire aux larmes de crocodile de ceux qui parlent d’ensauvagement et de décivilisation parce que des gens sont en colère après une bavure policière ? On va assez vite, du côté de l’éternel Parti de l’Ordre, qui change de contenu (droite, macronisme) mais jamais de contenant (coups de menton et répression à tout crin) dénoncer comme des partisans « de la culture de l’excuse » ceux qui ne s’indigneront pas assez bruyamment parce que brûlent des « symboles de la République ». On appréciera au passage qu’une médiathèque soit mise sur le même plan qu’une prison en matière de symbole…

Le Parti de l’Ordre, lui, a trouvé le coupable. Ce n’est pas sa politique exclusivement tournée au profit des riches, politique de plus en plus dure au fur et à mesure qu’elle s’applique à ceux qui sont de plus en plus bas dans l’échelle sociale. Non, le coupable, ce sont les élus qui mettent « de l’huile sur le feu ». À écouter le gouvernement et ses alliés médiatiques d’extrême droite, les responsables de la révolte des quartiers (parlez d’émeute si vous voulez, mais l’émeute n’est jamais que la forme aigüe d’une révolte légitime) seraient les députés LFI, souvent élus de ces quartiers. C’est toujours pratique, les boucs émissaires, mais c’est un peu court. On sait que je n’ai pas forcément toujours de la sympathie pour eux – je suis d’une branche plus « tradi-roots » de la gauche – mais ce n’est pas, à ma connaissance un élu LFI qui a tiré sur un jeune homme de 17 ans, ce n’est pas un élu LFI qui est responsable de la disparition de la police de proximité remplacée par un maintien de l’ordre de type colonial: des patrouilles pour faire tenir tranquilles les indigènes et des délégations de pouvoir informelles aux caïds et aux barbus, voire aux caïds barbus, qu’on prétendra par ailleurs combattre. Bref, la seule « culture de l’excuse » que je vois en ce moment, ce n’est pas celle de la gauche tentant d’analyser les raisons de la révolte, c’est celle que le gouvernement s’applique à lui-même, se trouvant si beau en ce miroir et regardant ses beaux habits d’ultime rempart de la République alors qu’il en est le principal fossoyeur.

