La playlist du confinement de Causeur

33 morceaux ! D’Annie Cordy à Charlie Mingus. Du fun, du blues, du jazz. Éclectique, certes, mais toujours de circonstance, la playlist de Causeur vous fera voyager. Tous les titres, même les plus abscons (dirions-nous) sont disponibles sur iTunes, Deezer ou autres Spotify…

Dr Miracle – Annie Cordy

En hommage au bon Docteur Didier Raoult

Sir Joffrey saved the world – Bee Gees

Sir Geoffrey ou … Didier R. ?

Freedom – Charlie Mingus

Parce qu’on en manque cruellement…

Le cavalier de Reichshoffen – Roger Pierre et Jean-Marc Thibault

Pour le sport en chambre

Rockin pneumonia and the boogie woogie Flu – Huey Smith

L’hymne rock and roll du coronavirus

Je ne suis pas bien portant – Ouvrard

Classique de circonstance

Dr Feelgood – Aretha Franklin

Il en faut toujours un

Émeute dans la prison – Michel Pagliaro

Mais ne soyons pas pessimistes.

Zorro est arrivé – Henri Salvador

Il nous faut un sauveur !

Sister Morphine – Marianne Faithfull

À l’hôpital….

J’ai jeté ma clef dans un tonneau de goudron – Mac-Cak

Pour être sûr de ne pas enfreindre …

In the bad bad old days – The Foundations

Message d’espoir s’il en est

Je reprends la route demain – Antoine

Parce qu’on aimerait bien la reprendre, justement

Il y avait une ville – Claude Nougaro

Paris sous le coronavirus

End of the world – Skeeter Davis

Mais restons optimistes

Anton Lavey – Satan takes a holiday

Et c’est heureux. Manquerait plus que lui.

Pas davantage – Brigitte Bardot

Parce qu’en cette période confinée, « restons amis, pas davantage”, c’est effectivement plus prudent.

L’amouretta – Bubblegum

Parce que plus léger, on n’a pas trouvé.



Rappelle-toi minette – Patrick Juvet

Ah oui ! C était jour de fête !

Question of temperature – The Balloon Farm

Certes, c est une question de …



Fever – Shirley Horn

Version brulante s’il en est



Wild women – Mama Cass and the big three

Parce que personne ne chante le blues comme Mama Cass



Le jour où la pluie viendra – Dalida

… On sera, certes, sauvé.



Souvenir of London – Procol Harum

Parce que “Souvenir of Wuhan”, ça n’existe pas.



Paris au mois d’août – Charles Aznavour

Parce que Paris confiné rassemble à …



Dance of Terror – Manuel de Falla Orchestre Lamoureux

La danse du coronavirus

Piano concerto en SOL – Maurice Ravel. Orchestre Lamoureux

Parce que c’est ainsi, et parce qu’il en faut.



Ne joue pas – Jean Constantin

Parce que Saint Germain des Pres



La nuit n’en finit plus – Petula Clark

Et le confinement idem



Behind closed doors – Charlie Rich

Que se passe-t-il donc, confinés “behind closed doors” ?



Bensonhurst blues – Artie Kaplan

En 73, cet ennemi des féministes sortait son “confessions of a mâle chauvinist pig », avec ce tube qui illustrera bientôt un film avec… Alain Delon. On n’en sort pas



Tout tremblant de fièvre – Martin Circus

Sans commentaires



De l’aube à midi sur la mer – Claude Debussy (orc. Capitole de Toulouse)

Pour ceux qui ne peuvent la voir… la mer !