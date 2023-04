De la Russie à la Chine, Emmanuel Macron et l’illusion de la «puissance d’équilibre»

Le voyage d’Emmanuel Macron à Pékin et la valorisation de la Chine comme faiseur de paix font écho aux erreurs stratégiques commises par le président français à propos de la Russie. À l’origine de ce « mal français », une excessive confiance en soi et l’illusion de pouvoir se poser en puissance d’équilibre.

Autrefois persuadé que son entregent pourrait « retourner » Vladimir Poutine, Emmanuel Macron arguait du poids de la Chine populaire qu’il fallait contrebalancer. Pour les besoins de la cause, le président français, peu au fait de la Russie-Eurasie, reprenait le slogan poutinien d’une « Europe de Lisbonne à Vladivostok » dont il se voyait le concepteur et l’architecte. En toute intimité, il recevait le maître du Kremlin au fort de Brégançon, le 19 août 2019, peu avant d’admonester les diplomates rétifs à ce constructivisme et de dénoncer l’« État profond » qui saboterait ses projets grandiloquents. On sait ce qu’il advint du « reset » à la française. Jusqu’au bout pourtant, le président français voulut ne pas voir ce qui se préparait sur le front ukrainien.

Vladimir Poutine au Fort de Brégançon, août 2019 © Gerard Julien/AP/SIPA

Pire encore. Ne pas avoir compris que Poutine préparait une grande offensive militaire, donnant une nouvelle ampleur à la guerre déclenchée neuf ans plus tôt, serait une manifestation d’intelligence. Les Français sont « cartésiens » paraît-il, et le réel est vraiment trop bête. C’est pourquoi les Américains et les Britanniques, obtus, comprirent ce qui se tramait. Damnés « Anglo-Saxons » ! Quant aux Polonais, Baltes et autres Centre-Européens, prisonniers de leur « russophobie », ils auraient bénéficié d’un effet d’aubaine. Qui sait si leurs noires anticipations ne précipitèrent pas les événements ?!

En Europe, on hésite encore à désigner clairement la menace sino-russe

Le 5 avril 2023, Emmanuel Macron, enclin à expliquer au président ukrainien ce qu’est un vrai homme d’État, s’en est donc parti en Chine populaire pour y trouver un « chemin de paix », dixit. Désormais, l’enjeu est de « retourner » Xi Jinping, tyran néo-maoïste et ami de son homologue russe auquel il apporte son soutien politique, diplomatique et économique, avec des effets évidents sur le plan militaire (financement indirect de l’effort de guerre, vente de composants électroniques et de semi-conducteurs, dont certains se retrouveraient dans les drones iraniens). En mars dernier, à Moscou, Xi Jinping et Poutine levaient leurs verres devant les caméras, trinquant à l’avènement d’une nouvelle ère mondiale : un ordre post-occidental qui ferait de l’Europe un petit cap de l’Asie.

Le président français n’en persiste pas moins à louer le « plan de paix » chinois, un catalogue d’éléments de langage qui ignore l’agression russe. Vus de Pékin, les États-Unis et l’OTAN seraient responsables du fait que les chars et les fantassins de la Russie occupent le cinquième du territoire ukrainien, l’artillerie, les drones et les missiles détruisant ce que l’armée russe ne peut conquérir. Certes, il est possible d’entendre les propos lénifiants d’Emmanuel Macron comme des « ambiguïtés constructives » – ignorer ce qui fâche pour aller de l’avant sur un certain nombre de questions –, mais comment donc croire que Pékin se prêtera à un tel jeu ? Redoutons plutôt que le président français cède à la flatterie et se contente de « verroterie » (une condamnation de la guerre et un appel aux négociations).

L’idée chinoise est d’instrumentaliser la guerre d’Ukraine pour affaiblir les États-Unis, à nouveau centrés sur le théâtre européen, tout en cherchant à les dissocier de leurs alliés continentaux. D’une certaine manière, insister comme le fait le président français sur le « rôle majeur » de Pékin en Ukraine signifie déjà lui accorder une victoire symbolique, comme si la Chine populaire avait entre ses mains la sécurité du Continent. La Pax Sinica serait l’avenir de l’Europe, avec en toile de fond le découplage transatlantique voulu par Xi Jinping. L’alliance sino-russe s’inscrit dans cette perspective géopolitique.

En vérité, les risques et périls liés aux ambitions de Xi Jinping furent et demeurent sous-évalués, en France et dans certains pays européens (voir l’Allemagne). Au sein de l’Union européenne, on hésite encore à désigner la menace chinoise, les textes officiels mêlant considérations sur la « compétition stratégique » (un nouveau type d’olympiades ?) et variations sur les « opportunités économiques », ce qui permet de bannir du vocabulaire les concepts d’« ennemi » et d’« hostilité ». Il est même exclu de parler de la Chine populaire comme « adversaire », ce qui serait déjà une manière d’euphémiser et de mutiler la réalité [1].

Ainsi se souvient-on de l’ironie d’Emmanuel Macron lors du sommet de l’OTAN de Bruxelles du 14 juin 2021. Il y soulignait que la Chine n’apparaissait pas sur une carte de l’Atlantique [2]. Pourtant, un tel volontarisme, ignorant des servitudes qui pèsent sur l’action internationale, avait déjà entraîné des contre-effets. Il faut ici rappeler le désastreux accord Union européenne/Chine sur les investissements, signé à l’extrême fin de la présidence allemande, le 30 décembre 2020, avec le soutien de la France. Il fut suspendu en mai 2021, un mois avant le sommet de Bruxelles. Cela n’empêcha pas le président français de dauber et de jouer les donneurs de leçons. Un mal français ?

Von der Leyen plus ferme que Macron?

Depuis, le ton s’est durci. Rendons grâce à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen qui accompagne Emmanuel Macron en Chine populaire. Celle-ci est pleinement consciente du fait que « l’objectif clair du Parti communiste chinois est un changement systémique de l’ordre international, focalisé sur la Chine ». Emmanuel Dubois de Prisque parlait de « sino-mondialisation », avec l’antique concept de « Tianxa » en guise de justification et de formule idéologique (« Tout sous le ciel »). Selon cette version sino-russe de « Times are changing » (Bob Dylan), la séculaire hégémonie occidentale aurait vécu et le monde basculerait vers l’Eurasie. Afin d’accélérer ce processus, les Européens sont invités à jouer le rôle d’« idiots utiles ». Après le « Paris-Berlin-Moscou » des années 2000, pense-t-on à Pékin, il se trouvera bien quelques personnes prêtes à embarquer dans une nouvelle « croisière jaune »: Paris-Moscou-Pékin. Ce faisant, pourquoi ne pas pousser jusqu’à Pyongyang ?

À l’Élysée, on aime à répéter que la Chine est fort loin et qu’elle ne menace pas les frontières européennes. N’en déplaise à notre président-topographe, la menace véhiculée par la sino-mondialisation n’est pas géographiquement limitée à une lointaine « Asie-Pacifique ». Les enjeux que recouvrent le droit de la mer et le principe de libre navigation, dans les « Méditerranées asiatiques » (mers de Chine du Sud et de l’Est) et sur les océans Indien et Pacifique (la région Indo-Pacifique), ont une dimension très concrète : les deux cinquièmes et plus des échanges entre l’Europe et l’Asie transitent par la mer de Chine du Sud. Une action militaire chinoise dans le détroit de Taïwan [3], fût-elle limitée à un blocus naval, aurait des répercussions en Europe, sans parler d’une grande guerre sino-américaine avec Taïwan pour enjeu.

Aussi se demande-t-on parfois si les thuriféraires de la mondialisation ont bien compris que ce long processus historique, porté et dynamisé par la technique (l’arraisonnement du monde), n’est pas réductible à ses aspects économiques, commerciaux et financiers. La mondialisation constitue aussi une réalité géostratégique : elle est à la fois marchande et guerrière. Indubitablement, un grand conflit armé en Asie de l’Est concernerait l’Europe comme l’Amérique du Nord.

D’autre part, la Chine populaire projette pouvoir et influence dans l’environnement géographique même de l’Europe, de l’Arctique à la mer Méditerranée, et même à l’intérieur de l’Union européenne – voir le groupe « 16+1 », certes bousculé par la nouvelle conjoncture géopolitique [4] –, et les agissements ouverts ou occultes de Pékin en Europe occidentale (investissements dans des secteurs stratégiques, saisie de «pépites » technologiques et achat des consciences). Il faut aussi redouter que la flotte de guerre chinoise renforce sa présence en Méditerranée afin de protéger ses intérêts commerciaux et ses investissements portuaires dans une mer ouverte aux vents du grand large.

En guise de conclusion

Bref, la sécurité de la zone euro-atlantique et celle de l’Indo-Pacifique sont interdépendantes, d’autant plus que la France est défiée par la progression chinoise dans cette dernière zone : les îles Salomon, avec lesquelles Pékin a négocié un « pacte de sécurité » (20 avril 2022), sont proches des possessions françaises du Pacifique-Sud [5]. Au regard du niveau des enjeux, des rapports de puissance et de l’importance de la cohésion occidentale pour l’unité et la sécurité de l’Europe, il est vain et contre-performant de prétendre jouer les puissances tierces, serait-ce pour donner le change. Il serait plus avisé de rapprocher la France du Quad indo-pacifique, voire de… l’AUKUS (la fameuse alliance Washington-Canberra-Londres) [6].

En somme, le thème de la « puissance d’équilibre » est une illusion. Mettre ce syntagme au pluriel (« puissance d’équilibres ») ne fait que le rendre plus confus encore. Même édulcoré, ce « titisme à la française » fausse la perception des enjeux et des réalités géopolitiques. Nation historiquement occidentale, la France y perd son âme ; l’idéologie du non-alignement n’est jamais qu’un renoncement à tout patriotisme de civilisation, une forme de consentement à la résorption dans un ensemble afro-eurasiatique. Du front ukrainien au détroit de Taïwan, de l’Atlantique au Pacifique, la France devrait être solidaire de ses alliés occidentaux et des nations du Monde libre, sans faux-semblants.

Notes

