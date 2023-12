Chantage au panda

Diplomatie du panda: contrairement aux Américains ou aux Anglais, les Français s’en sortent bien et ont vu leur prêt prolongé jusqu’en 2027. Il faut dire qu’à l’inverse de Joe Biden, Emmanuel Macron n’a jamais qualifié Xi Jinping de « dictateur ».

Il n’y a qu’en Chine que les pandas naissent à l’état sauvage. L’empire du Milieu exerce un « monopole » sur ces animaux, à tel point que ce mangeur de bambou est devenu l’un des emblèmes du pays, donnant son nom à la « diplomatie du panda ». Cette pratique politique consiste à prêter des pandas à certains pays dans le but d’améliorer ses relations avec eux. Le prêt symbolise les bonnes relations diplomatiques de la Chine avec les nations qui accueillent ces ours herbivores. Toutefois, ces derniers sont « loués » et la Chine se réserve le droit de les reprendre, car si le prêt de pandas représente un rapprochement politique, leur rapatriement est le signal d’un refroidissement. C’est ainsi que le zoo de Washington a récemment vu plusieurs pandas repartir vers la Chine. Même situation pour le Royaume-Uni et l’Australie, qui devront bientôt se séparer des leurs.

Rien de très étonnant quand on sait qu’en 2021, ces trois pays ont formé l’Aukus, un accord de coopération militaire pour contrer les ambitions militaires chinoises dans la région du Pacifique. En revanche, pour la France, le prêt des pandas a été prolongé jusqu’en 2027, bien qu’en juillet dernier, un panda né en France en 2017 soit reparti en Chine après avoir fait le bonheur des visiteurs du zoo de Beauval. Pourtant, bien que les relations sino-américaines se soient rafraîchies ces dernières années, à la mi-novembre, Joe Biden et Xi Jinping se sont retrouvés à San Francisco lors du sommet de l’APEC, et le président chinois a laissé entendre que les pandas pourraient faire leur retour en Amérique. Malheureusement pour les Américains, qui aimeraient que ces mammifères reviennent au plus vite, il va peut-être falloir attendre un peu car, lors d’une conférence de presse organisée à la suite de sa rencontre avec son homologue chinois, Joe Biden a qualifié ce dernier de « dictateur ».

Espérons que les pandas n’ont pas le mal de l’air car ils n’ont pas fini de voyager.