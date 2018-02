Facebook a changé sa politique et ne vous laisse plus voir les contenus de Causeur comme avant. Voici comment y remédier facilement.

Ce n’est pas lié à la dernière couv’ de Causeur mais Facebook a changé son algorithme. Le réseau social a décidé de privilégier les contenus « familiaux », postés par vos « amis », à ceux publiés par les « pages », comme celles des différents médias que vous suivez. Conséquence évidente de ce changement : les publications de votre magazine préféré apparaissent moins sous vos yeux.

Si vous ne voulez plus laisser Facebook choisir pour vous, une simple manipulation, pas plus longue qu’un « clic », vous permettra de continuer à profiter au mieux de Causeur – et à n’en rien rater !

Pour cela :

Rendez-vous sur la page Facebook de Causeur :

Survolez le bouton « déjà abonné(e)s » qui se trouve entre le bandeau de présentation du dernier magazine et la première publication de la page.

Cliquez sur « Voir en premier ».

Même chose sur votre mobile:

Rendez-vous sur la page Facebook de Causeur :

2. Cliquez sur le bouton « Abonné(e)s »:

3. Sélectionnez « Voir en premier »:

Félicitations, vous venez de jouer un mauvais tour à Mark Zuckerberg !