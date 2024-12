La diva de l’avion

Jeniffer Castro, une jeune femme brésilienne, vient de gagner un million de followers sur Instagram en 24h. Cette illustre inconnue qui travaille pour une banque est devenue soudainement une icône de la résistance contre la culture de l’excuse et de la déconstruction.

Alors qu’elle venait de prendre place à bord d’un avion de ligne, une passagère l’a abordée pour lui demander de changer de place car son fils tenait absolument à occuper son siège, situé du côté de la fenêtre. Jeniffer a dit non. Tout de suite, une tierce personne, une autre passagère en l’occurrence sans aucune relation avec l’enfant gâté, s’est mise à filmer Jeniffer et à l’invectiver. « Tu manques d’empathie…C’est répugnant…En plein 21e siècle, on en est là encore… ». Personne n’est intervenu, certainement pas le personnel de bord. Puis, la vidéo a été partagée sur TikTok quelques heures après, engendrant un phénomène viral massif où l’opinion publique s’est largement ralliée à la position de la jeune Jeniffer. « Elle a raison », « Y en a marre du mimimi (c’est-à-dire des jérémiades) ».

Mais vous êtes fous !

Il y a deux ans peut-être, Jeniffer aurait été massacrée par ces mêmes internautes. Les temps ont changé. Les gens sont rassasiés de wokisme et ne sont plus disposés à lyncher les uns ou les autres à l’appel d’activistes aigris et revanchards. Les gens ont besoin d’un retour au bon sens et à la normalité. La folie ne fait plus recette.

Le fait qu’une femme, jeune et jolie en plus, soit l’incarnation de ce mouvement n’est pas anodin. Cela aurait été un homme, l’on aurait évoqué le machisme et le manque de sensibilité. Mais, une femme, donc une mère potentielle, qui pose des limites à un enfant gâté ne peut souffrir aucune censure morale : elle sait de quoi elle parle, elle est légitime à tort ou à raison aux yeux du grand public.

A lire aussi: Merci qui? Merci 4B

Des hommes, parlons-en. La vidéo est très instructive dans ce sens. On entend au fond un homme, le père de l’enfant ou un passager quelconque, qui appuie la femme qui filme et invective Jeniffer. Aucun autre passager ne s’est manifesté pour mettre fin à cette scène aussi ridicule que gênante. Cruel symbole de notre époque où les hommes ne savent plus être à la hauteur de l’événement, reclus dans leur bulle ou résignés à laisser faire pour éviter des ennuis ou un procès… Bien entendu, la vidéo en question est trop courte pour en tirer des conclusions définitives, mais il n’empêche : son succès sur les réseaux sociaux brésiliens démontre qu’elle a capté fidèlement une réalité.

Tous avec Jeniffer !

Sans le vouloir, Jeniffer avec son calme et son courage face à l’agression, est devenue malgré elle une égérie. Le visage d’un autre Brésil et d’un autre monde où les fous sont traités comme tels et les gens normaux et équilibrés de nouveau respectés. Un tremblement de terre dans un monde où les grandes entreprises ont taillé leurs politiques sur mesure pour donner un pouvoir illimité aux dingues qui ont des comptes à régler avec la société.

Pour toutes ces raisons, les internautes brésiliens ont intronisé Jeniffer de « diva do avião » (la diva de l’avion) et plébiscitent le hashtag #todosconjeniffercastro

Qu’il est doux le retour à la normale ! Merci Jeniffer! Vive la force féminine!