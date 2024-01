La France en culotte courte

En France, le milieu politique semble aujourd’hui regorger de jeunes ambitieux, tous pressés de prendre le pouvoir et de diriger le pays comme bon leur semble. Pourvu qu’ils se rappellent que le premier devoir est envers le pays qu’il sont censés servir…

Premier ministre de la France à 34 ans ! On salue la performance. Indéniablement, Gabriel Attal fait figure d’homme pressé. En politique, nous avons déjà eu de semblables sujets d’exception arrivés à de hauts postes de responsabilité à peine le menton ombré de barbe. Giscard fut ministre des Finances fort jeune. Fabius devint chef du gouvernement à 37 ans. Record battu désormais, puisque l’hôte nouveau de Matignon est son cadet de trois années. De quoi donner le vertige. Matignon, la charge d’un gouvernement et d’un pays à pareil âge ! Tout est donc allé très vite pour le garçon. Avec à présent sous ses ordres de vieux routiers ayant l’âge d’être son père et dont les dents (éventuellement celles du dentier) sont encore fort longues. Oui, tout est allé très vite, très loin et très haut pour Gabriel Attal ! Trop vite, trop haut, trop loin ? Astre naissant ou météore ne faisant que passer ? L’avenir nous le dira.

La valeur n’attend pas le nombre des années…

Il n’empêche, à y regarder d’un peu plus près, la caste politique de la France 2024 s’offre une sacrée cure de jouvence. Gabriel Attal, donc, 34 ans ; Jordan Bardella, 28 ans ; Marion Maréchal, 34 ans ; Manon Aubry, 34 ans également, tout comme Mathilde Panot ; Aurélien Pradié, 37 ans ainsi que Marine Tondelier… Oui, cela vous a franchement un petit air de France en culotte courte. Aucun de ces cadres de notre vie politique d’aujourd’hui n’est né avant 1981. Tous sont donc des rejetons de ce qu’on a pu appeler en son temps la Génération Mitterrand. Pour eux, de Gaulle doit appartenir à l’histoire des manuels, un peu comme Pépin le Bref et le Petit Caporal. Ils ont également en commun d’avoir grandi le nez sur des écrans. Quelle approche du pays ont-ils ? (Dans un instant d’égarement j’allais écrire : Quelle approche du pays réel ont-ils ? Je me suis rattrapé à temps afin de ne pas encourir les foudres ultra-droitisantes si promptes à frapper de nos jours). Oui, que connaissent-ils de la France dans ses profondeurs territoriales, patrimoniales ? Qui le sait ?

Dans la perspective des élections européennes, on nous promet un duel d’ambitieux à la Balzac, façon Illusions Perdues, entre les deux premiers de cette classe d’âge, Attal et Bardella. Ils ont pour eux le souffle de la jeunesse, l’audace de la jeunesse : ils disposent donc de quoi prolonger le duel bien au-delà de l’échéance de juin. Ils ne s’en priveront pas. Qui en douterait ? Ces deux-là et ceux que j’ai nommés ont surtout devant eux quelque trente ou quarante années de vie publique. C’est beaucoup. Durer en politique, c’est un peu comme ramer sur une barque pourrie contre le vent et le courant, dans la brume, sans savoir ce qui vous attend derrière l’horizon. Certains s’y brûleront les ailes, s’y useront, perdront leurs illusions après deux ou trois tours de piste. Certains autres surnageront. Quelques-uns marqueront leur long passage de leur empreinte, peut-être pas tel un Pépin le Bref ou un de Gaulle, certes, mais tout de même très honorablement. C’est du moins ce qu’on peut souhaiter. À la fois pour eux-mêmes et surtout pour le pays. Certes, depuis Corneille et son magnifique Cid, nous n’ignorons pas que la valeur n’attend pas le nombre des années, mais ce que ces jeunes prodiges en politique doivent avoir bien présent à l’esprit, c’est que le pays, lui, n’est pas en état d’attendre bien des années qu’ils nous démontrent leur valeur. France en culotte courte, vous voilà donc aux commandes du char de l’État, eh bien roulez jeunesse ! Dans le bon sens, si possible. Merci.