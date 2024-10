Antifa de papier glacé

« Du sérieux dans la frivolité », voilà la devise de l’hebdomadaire Elle à son lancement. Oui, mais c’était à son lancement…

L’hebdomadaire Elle paraît pour la première fois le 21 novembre 1945, peu après l’adoption du droit de vote des femmes en France. Ce journal de mode qui donne la parole aux figures tutélaires du féminisme comme Simone de Beauvoir ou Marguerite Duras entend mettre la femme « sur un pied d’égalité avec l’homme » tout en offrant « du sérieux dans la frivolité ».

Las ! Depuis que le magazine soutient les néo-féministes qui conflictualisent les rapports homme-femme et désignent à la vindicte populaire celles qui n’ont pas la bonne orientation politique, le projet a fait long feu.

Ainsi, le numéro du 5 septembre 2024 recense les principales « influenceuses de l’extrême droite » dont le discours serait « xénophobe et antiféministe ». Les qualifiant de « jeunes, jolies et fachos », l’article les associe au succès électoral du RN qu’elles auraient aidé à dédiaboliser. De très doctes chercheurs (de gauche) sont convoqués pour rappeler les heures sombres de l’histoire. Thaïs d’Escufon, ancienne égérie de Génération identitaire, préconise-t-elle le retour aux rôles traditionnels des sexes ? Cela ne peut que relever de la manière dont « les régimes fascistes ont pensé les rapports hommes-femmes ». Tatiana de Ventôse, qui aurait renié la gauche pour devenir « populiste », dénonce-t-elle le monde de la finance ? Cela ne peut qu’évoquer les tropes antisémites du XIXe siècle. Toutes ont suivi une mauvaise pente. Marguerite Stern, co-auteur de Transmania. Enquête sur les dérives de l’idéologie transgenre, serait passée « des FEMEN à la transphobie ». Mila, symbole de la liberté de blasphémer, serait passée « du trauma à la haine ». Si Alice Cordier, enfin, présidente du Collectif Némésis, pointe une corrélation entre « harcèlement de rue » et « hommes issus de l’immigration », c’est qu’elle a dérivé de « l’obsession sécuritaire au racisme ». Après la publication de l’article, la jeune femme a accusé le magazine de lui mettre « une cible dans le dos ». En 2019, Elle a obtenu le statut de « publication d’information et de politique générale » ; sérieusement ? Du « sérieux dans la frivolité », on est passé à la propagande haineuse.