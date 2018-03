Le meilleur d’Alain Finkielkraut dans L’Esprit de l’escalier. Ce mois-ci, néoféminisme, Ebdo et Charles Maurras sont au programme.

La mise à mal du droit et de la littérature

La révolution #metoo se caractérise comme toutes ses devancières par l’antijuridisme.

Parce qu’il est méticuleux, parce qu’il respecte les formes, parce qu’il impose à chaque accusation l’épreuve du contradictoire, le droit suscite aujourd’hui l’impatience, l’incompréhension et même la haine. À l’époque de l’immédiateté technique et de la mobilisation politique contre la violence faite aux femmes, on n’a pas de temps à perdre avec les procédures, les coupables doivent payer tout de suite. En Amérique, il suffit déjà d’une simple dénonciation pour que des acteurs, des metteurs en scène, des chefs d’orchestre soient mis au ban. Le jugement n’attend pas la justice et il est sans appel. En France, quand deux plaintes, l’une pour viol, l’autre pour abus de faiblesse, sont déposées contre le ministre de l’Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, les néoféministes, Mediapart, et aussi ceux qui, à droite, ne lui pardonnent pas d’avoir changé de camp, exigent sa démission sur-le-champ. À quoi bon attendre les enquêtes ? Le porc est démasqué : il doit disparaître.

La même logique est à l’œuvre dans une affaire criminelle qui a tenu la France en haleine : l’affaire Daval. Alexia Daval a été retrouvée morte non loin de chez elle, le corps à demi calciné. On a cru d’abord qu’elle avait été tuée par un rôdeur lors de son jogging matinal. Or, après trois mois de mensonges et de larmes, son mari vient d’avouer : il est le meurtrier. Les tables rondes se succèdent alors sur les chaînes d’information continue : Muriel Salmona, la psychiatre à qui l’on doit le concept de « culture du viol », brosse le portrait d’un monstre manipulateur. Mais surgit soudain une voix dissonante : l’avocat de Jonathann Daval affirme, sans excuser son client, que les rapports entre les époux étaient très tendus