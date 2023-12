Wokisme chez Disney: «libéré, délivré» ?

Le dernier film d’animation des studios Disney, « Wish », a été boudé par les Américains. Mais, il pourrait être rentabilisé grâce aux ventes à l’international. Il raconte l’histoire émouvante d’une adolescente et d’une étoile filante magique, et nous épargne la leçon de morale woke…

L’année 2023 s’est révélée très dure pour la vénérable maison Disney. Une série de navets aurait entraîné une perte d’un milliard de dollars. La raison en est que le géant du divertissement se trouve entre l’enclume et le marteau. D’un côté, ses films d’animation classiques sont accusés par une nouvelle génération de racisme, sexisme, homophobie et validisme. Mais, de l’autre, sa tentative de se racheter en produisant des films ouvertement wokistes a attiré les foudres des conservateurs et détourné une grande partie du public !

La liste de ses échecs s’allonge. En 2022 : Avalonia et Buzz l’Éclair qui incorporent des éléments gay et lesbiens. En 2023 : le cinquième Indiana Jones qui critique le capitalisme et le colonialisme ; The Marvels qui met en scène trois superhéroïnes féministes ; et La Petite Sirène qui présente une sirène noire et fait référence à MeToo et au mouvement des drag-queens. La dernière déclaration financière de l’entreprise explique ses pertes en reconnaissant que ses « positions sur des questions d’intérêt général » présentaient « des risques ».

Disney n’est plus dans le cœur des Américains. Selon le classement annuel des marques les plus aimées, réalisé par Axios-Harris en 2023, la firme a dégringolé à la 77e place, alors qu’elle était à la cinquième en 2019. Bob Iger, l’ancien PDG rappelé à la tête du groupe en 2022 pour tenter de redresser la situation, a récemment confié au New York Times qu’il fallait revenir aux fondamentaux du divertissement et laisser tomber les « messages ». En effet, la sortie de la nouvelle version de Blanche-Neige, qui a fait scandale quand le public a appris que les sept nains seraient remplacés par des « créatures magiques », a été retardée jusqu’en 2025 pour que le film soit révisé. Selon une récente photo de plateau, Grincheux et compagnie semblent être de retour. Pourtant, la dernière sortie de Disney, Wish, Asha et la bonne étoile, d’un sentimentalisme parfaitement conventionnel, a encore été un échec. Comme si la vénérable maison avait oublié l’art de faire un bon film.

