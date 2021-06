Voulez-vous savoir pourquoi Mélenchon ne s’est pas fait vacciner?

Jean-Luc Mélenchon, président de La France Insoumise n’est toujours pas vacciné, contrairement à d’autres hommes politiques. Sur France Inter, il a expliqué pourquoi…

Mélenchon n’est pas un complotiste. Il n’est pas de ceux qui croient que le Covid-19 a été apporté sur la planète par des petits hommes verts. Il ne pense pas non plus que les vaccins ont été inventés pour enrichir les laboratoires pharmaceutiques. Non, il n’est pas comme ça, Mélenchon. Il « croit à la science » comme il l’a déclaré à France Inter. Même s’il reconnaît que nombre de ses proches ont, eux, un « recul critique à l’égard de Prométhée et du progrès technique ».

Alors pourquoi ne s’est-il pas fait vacciner ? Parce qu’il n’a pas le temps : « Je ne suis pas aussi méthodique pour m’occuper de moi que je le suis pour m’occuper des autres » a-t-il indiqué. On vous le dit, Mélenchon c’est Saint Vincent de Paul et Mère Teresa à la fois… Ainsi, il a fait don de sa personne à la France. C’est beau, c’est généreux, c’est courageux ! Il agit là en véritable père de la nation alors que Macron a failli à cette tâche en trouvant le temps de se faire vacciner.

Mais nous autres, misérables vermisseaux, sommes-nous dignes de cette miraculeuse offrande ? Ne sommes-nous pas trop petits pour cet homme qui est si grand ? Pour nous, il est prêt à mourir du Covid. Et sur sa tombe, s’amoncelleront des couronnes de fleurs avec cette inscription : « Le peuple reconnaissant au glorieux et héroïque camarade Mélenchon ». Suite à ses très singuliers propos sur Mohamed Merah, Mélenchon a été accusé de complotisme. Le sujet n’est pas là. Mélenchon est un complot à lui tout seul. Un complot contre la vérité, contre l’intelligence et contre le sens commun.

