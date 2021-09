La semaine de Causeur revient sur les quatre articles les plus consultés sur le site Causeur.fr durant la semaine écoulée. Notre Directeur adjoint de la rédaction Jeremy Stubbs commente et analyse.

Le nouveau numéro de Causeur est dans tous les kiosques, surtout les meilleurs. Vous y trouverez des analyses de la transformation démographique de la population française qui est en cours, révélée par les cartes et les chiffres de France Stratégie, les causes de l'échec des occidentaux en Afghanistan, la candidature présidentielle potentielle d'Eric Zemmour, l'impact du passe sanitaire sur les libertés civiles et le rôle politique de la médecine, la destruction de Paris par ses édiles mêmes, et l'actualité culturelle et culinaire.

Ensuite, toutes les princesses à l’eau bénite du néo-féminisme – de Virginie Despentes à Sandrine Rousseau – ont défilé dans les colonnes du Parisien.

Elles y ont signé une tribune exigeant que la France accueille « en urgence absolue les femmes afghanes, leurs proches et des personnes des minorités de genre et d’orientation sexuelle. » Bien sûr, les talibans vont laisser partir l’ensemble des trans afghans et afghanes. Didier Desrimais nous explique que derrière ce soi-disant « exercice de sororité sans pareil » se cache à peine le discours anti-occidental et anti-français qui sévit à notre époque.

Ensuite, un professeur de maths, de physique et de chimie en Moselle a fait l’éloge des talibans sur sa page Facebook.

Alexis Brunet nous raconte cet incident qui a conduit à la suspension de l’enseignant « à titre conservatoire. » Pour le matheux, les talibans ont fait preuve d’un « courage sans limites ».

Ils l’ont démontré depuis la prise de Kaboul en assassinant les fonctionnaires et en battant les femmes.

Décidément, ces islamistes ont besoin de suivre une formation contre les violences sexuelles.

C’est ce qu’a fait Victor V, étudiant dans un de nos plus prestigieux établissements de l’enseignement supérieur. Il nous raconte cette expérience édifiante, au cours de laquelle il a appris que les pires “ce sont les vieux hommes blancs.”

Moi j’ai voulu devenir taliban. Mais ils m’ont rejeté. Pourquoi? Trop sexiste pour eux.