Nous exprimons notre stupéfaction et notre inquiétude face à la décision de Sciences-po Strasbourg

L’école a suspendu son partenariat avec une université israélienne

Ce mardi 29 octobre, la direction de Sciences Po Strasbourg a entériné la fin de son partenariat avec l’université Reichman d’Herzliya, Israël, à la suite d’une motion présentée par des étudiants au conseil d’administration de juin dernier. La direction, bien que s’affichant aujourd’hui opposée à ce texte, n’a pas su empêcher son exécution et a tenté de cacher cette décision votée le 25 juin, à une très courte majorité et avec un tiers des administrateurs n’ayant pas pris part au vote.

Nous exprimons notre incompréhension, notre stupéfaction et notre inquiétude face à cette décision inédite.

C’est la première fois qu’une université française suspend un partenariat avec une université israélienne, et ce alors que la France connait une vague d’antisémitisme sans précédent, les actes antisémites ayant crû de 300% en un an, et ce alors qu’Israël a subi, il y a un an, le plus grand pogrom depuis la Shoah avec 1 200 morts et 251 civils et soldats pris en otage. Aujourd’hui, 97 otages sont toujours entre les mains des terroristes islamistes du Hamas, des citoyens français sont harcelés, agressés et violés sous prétexte de défense de la cause palestinienne. C’est intolérable.

Le déchainement antisémite n’a pas épargné nos universités, Sciences Po Strasbourg ne fait pas exception à la règle, des blocages conséquents ayant touché l’IEP en avril dernier et ce avec l’aval de représentants politiques. Durant ces blocages, nombre de manifestants ont diffusé l’idée d’un arrêt de tous les partenariats de l’université avec les établissements d’enseignement israéliens. Nous craignons que cette décision néfaste ne fasse que conforter l’impunité d’étudiants se livrant à la propagation de la haine antisémite sous couvert de solidarité avec les peuples palestiniens. Nous regrettons que cette décision se fasse au détriment des étudiants israéliens et français qui ne pourront plus accéder à ces échanges et découvrir les cultures israéliennes et françaises pour renforcer l’amitié entre nos deux peuples.

Nous, étudiants, enseignants, élus et citoyens engagés contre l’antisémitisme, demandons à la direction de Sciences Po Strasbourg :

De revenir sur la décision d’arrêt du partenariat avec l’université Reichman par le biais de la renégociation d’un accord et sa présentation au prochain Conseil d’Administration.

De s’engager à ce que les autres partenariats avec les universités israéliennes soient maintenus.

De prendre des sanctions fermes et rapides contre tous les étudiants et personnels tenant des propos antisémites.

Signataires :

Aurélien Gillet, Membre du Conseil d’Administration de Sciences Po Strasbourg (2021-2023)

Nathalie Beizermann, Vice-présidente nationale du Crif

Ariel Goldmann, avocat et président du FSJU et de la Fondation du Judaïsme français

Philippe Meyer, Président du B’nai B’rith France

Nathalie Riu-Guez, présidente Wizo France

Maxime Loth, Responsable Printemps Républicain Sciences Po Paris

Arlette Zilberg, porte-parole du réseau féministe universaliste Les CitadElles

Nadine Herrati, adjointe au maire écologiste de Gentilly

Frédérique Calandra, citoyenne

Ari Sebag, secrétaire général de la LICRA

Céline Pina, journaliste

Florence Bergeaud-Blacker, CNRS

Gad Weil, Co-président de Judaïsme en Mouvement

Gabriel Farhi, Rabbin, Judaïsme en Mouvement

Patrick Karam, vice-président du conseil régional d’Ile-de-France

Pierre-Christophe Baguet, Maire de Boulogne-Billancourt

Ariel Weil, maire de Paris Centre

Karen Taieb

Aline Bessis, Maire-adjointe du XVIIème arrondissement de Paris, Conseillère métropolitaine

Aurélie Assouline, Adjointe au Maire Paris 17e & Présidente du collectif 7 octobre

Raphaël Farhi

Samuel Athlan, entrepreneur formateur et auteur

Marie Robineaud, étudiante à Sciences Po en première année sur le campus de Paris

Lydia Zeroug, militante LICRA et Printemps Républicain

Ruben Moos, étudiant à l’université de Strasbourg

Arié Amzallag, étudiant, UEJF

Tsiporah Fried, Ministère des armées, ancienne de Sciences Po Strasbourg

Christophe De Voogd, professeur affilié, Sciences Po Paris

Nadine Sonsino

Floriane Gouget, Printemps Républicain

Yaël Teissier Leivant

Samuel Nahon

David Hania, Docteur en énergétique

Muriel Rojas Zamudio, psychanalyste

Delphine Dobin, professeure d’anglais

Valérie Rosen Sarfati

Murielle Devillers, retraitée

Yves Braka

Danielle Saffar

Philipp Huth

Juan Gabriel Mercado

Joëlle Da Rocha

Melvin Moine, étudiant

Delphine Lancel, DG Groupe RH&M

Muriel Chochois

Yves Trauger, Photographe et élu local

Joël Meyer

Sabrina Ktorza

Nathalie Melamed

Y. A.

Judith Lazarovich, professeur retraitée, Toronto (Canada)

Jean-François Verdiere, retraité, ex-enseignant en architecture

Boubacar Barry

Dominique Piot

Yves Silber, Docteur en médecine

Elisabeth Maassen, citoyenne

Bernard Melloul, professeur agrégé

Olivier Boisson

Romane Toledano, Université Paris I Panthéon Sorbonne

Cyrille Roze

Valérie Kalifa

Karina Guenanff, enseignante

Christine Domanchin

Etienne Carillon

Jocelyne Urrea-Mechali

Michel Brachet

Danièle Nousse, institutrice retraitée

Gabrielle Muckenhirn

Jacques Dewaele, citoyen universaliste et laïque

Catherine Robert, guerrière de la paix

Véronique Dauvergne

Sophie Brian

Caroline Jaeger, simple citoyenne refusant toute forme de discrimination

Lydie Burillo, membre de l’association TOUS 7 OCTOBRE en charge des réseaux sociaux

Valérie Assayag, TOUS 7 OCTOBRE

Melinda Cohen

Jérôme Rigaudias

Violette Levy

Sandra Vic

Corinne Dromer

Hagay Sobol, Professeur des universités, AMU

Elizabeth de Pemille

Sandra Korber, rédactrice

Marie Cheul, retraitée

Myriam Iglicki, podologue

Avi Uzan, médecin

Michel Louis Lévy, démographe, administrateur INSEE, Diplômé Sciences Po Paris 1962, conférencier à Strasbourg 2 dans les années 1980/90

Nadine Zagury

Jessica Choukroun, Enseignant-chercheur, Nice

Sandra Freidman

Norbert Amsellem, sociologue, INSERM

Hélène Bouniol

Ronit Goldstein

Daphné Chancelier, Unité laïque

Thierry Fritih

Joséphine Kazan

Jean O.

Olivier Burel

Déborah Rochette, parent citoyen

Olivia Fdida, citoyenne

Jean-François Brin, gérant

Christine Jean

Annick De La Rue

Matthieu Nogues, citoyen

Georgiana Khoi

Claude Zerbib, assistante manager

Sandrine Malem, psychanalyste

Sybille Pierru, Les CitadElles

Ariane Schuman Dreyfus, avocate

Anne Camus, citoyenne française

Gaëtan Louche

Shapira Tamar, Gordon Academic College, Haifa, Israël

Claire Michaud, enseignante

Salomé Floriant, étudiante en 3A à Sciences Po Strasbourg

Ludovic Oriola, fonctionnaire

Bruno Jofa, architecte

Guy Fabre, citoyen français

Alain Fuchs

Antoine Durivault

Paul Monier, psychiatre

Céline Masson, professeur des universités

Benoit Martine, professeur des universités

Anne Mariotti, membre du réseau jeunes de la LICRA

Sophie Papillon

Nathalie Bonhoure

Christophe Nagyos, membre du bureau du CRIF Alsace

Alexandra Blanchard de la Brosse, professeur

C. R.

Frédéric Pain

Serge Pitter, directeur de centre de profits, Fribourg, Suisse

Benjamin Bruno, président d’honneur du Crif Marseille Provence

Allais Lorédane, citoyenne solidaire d’Israël

Bernard Musicant

Perez Elbaz

Joshua Elbez, étudiant, Neoma Business School

Damian Saura

Salomé Gullula

Lauryn Abikhzer, Présidente de l’association Alliance Côte d’Azur

Jacques Attal, ancien président du CCJBB

Benjamin Meimoun, Alliance

Ethan Spiero

Roger Fajnzylberg, ancien membre du bureau national de l’UNEF, CD FSJU

David Botton

Kevin Revah

Guy Allouche

Stéphanie Mirwasser, chargée de mission DG FSJU

Muriel Devillers, retraitée

Andie Karcenty, Présidente d’Alliance Panthéon-Sorbonne

Benjamin Teszner

Claude Czechowski, universitaire

Dorothy Benichou Katz, Vice-présidente de la Grande Synagogue de la Victoire de Paris

Gérard Garçon

Marie-Laure Cohen, membre du comité directeur du FSJU

Carine Elgrably

Francis Bloch

Audrey Cohen

Philippe Coriat, associé, Deloitte

Corinne Lafitte, directrice groupe scolaire RamBam Maimonide

Jean-Stéphane Gourévitch

Stéphane Hassoun

Mendy Mottal, directeur Cteen France

Jean-Charles Attal

Chloé Freoa

Elie Ebidia, chef d’établissement Lucien de Hirsch

Elie-Emmanuel Levinas, FSJU

Jessica Habib

Corinne Elberg, Présidente Centre culturel juif de Grenoble

Jean Rozenberg

Michel Benhamou, expert-comptable

Alexandra Barouch, FSJU

Lionel Sebban, élu national du FSJU

Shirel Aouizerat, présidente de l’UEJF Paris 1

Jacques Jacubert, Président d’honneur du B’nai B’rith France

Gad Weil, Co-président de Judaïsme en Mouvement

David Elkrieff, étudiant

Jérôme Rubinstein

Rebecca Taieb

Mazal Benarous

Sandra Ifrah, FSJU

Pierre-Samuel Guedj, conseiller en Droits humains

Lucas Balthazard, étudiant

Gad Amar, Rabbin et enseignant

Serge Vatine

Caroline Heymann

Sophie Attali, avocate

Daniel Dubreuil, Directeur général du groupe scolaire Yavné Marseille

Linda Zoubir

Patricia Hauzi, juriste

Gabriel Farhi, Rabbin, Judaïsme en Mouvement

Jacques Silderberg

Laurent Mamou

Philippe Peres, chef d’entreprise

Olivier Hoffman

Sophie Achesse

Annie Cohen, avocate, vice-présidente All With Us – Tous avec nous

Jocelyne Arditti

Marianne Coen, psychiatre

Ethan

Olivier Ladregarde, avocat

Jean-Luc Scemama, Président ECAI

Lionel Stora, président régional du FSJU

Hélène Serfaty

Pierre Bellaloum

Patricia Ederhy, coordinatrice d’évènements

Louise Cohen

Laurence Besserat

Pr. Micheline Misrahi, faculté de médecine Paris Saclay

Daniel Yaghil

Jean-Jacques Zenou, président Radio JM

Regis Folbaum

Alberto Gabai, Membre du CD, Crif

David Aharfi, coordinateur accueil de loisirs

Olivier Safar

JM Fitoussi, Directeur Groupe Progress

Patrice Deidda

Paulette Benhaim

Géraldine Le Bris

Jocelyne Allouche, Présidente coopération féminine Marseille

Elsa de Boissieu

Yael Yermia

Dr. Fernand Zerbib, Président du FARBAND-Union des Sociétés Juives de France

Jo Murciano

Philippe Goetzmann, Président BCP Conseil & Investissement, ancien élève de Sciences Po Strasbourg, section Ecofi

Michele Sitbon, membre du conseil national du FSJU

Laurence Danand, Responsable Ressources Humaines, Paris

Serge Coen, universitaire retraité, UAPV

Gisèle Taubert, BBF

Dr. Sylvie Sebahoun, B’nai B’rith

Liliane Nadjar, retraitée de l’éducation nationale

Alain Hirschler de père, René HIRSCHLER, et mère, Simone, tous deux Résistants, morts en déportation et déclarés, à titre posthume, Morts pour la France

Martine Boccara

Soly Lévy, FSJU

Daniel Elalouf, Président du bureau exécutif, FSJU

Ari Hodara, ingénieur commercial

Michel Sarfati

Marc Maidenberg, chirurgien

Jérémie Lasry, ingénieur, père de 2 enfants

Yaïche Esther Mynra, prothésiste ongulaire

Eva Dieudonné

Alix Danand

Barbara Van Eeckhout

Nicole Gauche

Marie-Anne Layani

Gilles Nacache, Vice-Président Crif Toulouse-Occitanie

Laurence Ouaknine

Richard Toper

Rosy Brakha, enseignante

Gilbert Meroudi, expert-comptable Think Tank CAP

Clémentine Sloma, B’nai B’rith Kinereth

Hugues Le Mener

Elisabeth Sabbagh

Reynald Astier, Vice-Président FSJU Lyon et président du CASIL

Andrée Elkaïm, B’nai B’rith

Claire Rubinstein, docteur en histoire, président de la commission nationale culture du B’nai B’rith

Elodie Saiag, FSJU

Robert Levy

Martine Plainchamp

Anne Broches, diplômée 1983

Serge Dahan, Vice Président du Crif

Gérard Panczer, PR Université de Lyon

Pierre Attia

William Zerbib

Michel Danon

Sidney Perez

Pauline Brun

Guy Sapriel, Psychiatre, psychanalyste

Valérie Hélène Toutain

Simon Levy

Line Levy

Paule Charbit Dahan, médecin

Jacques Dahan, DGA

Nicole Cohen-Addad, ancienne cheffe de service, unité néonatale de soins intensifs, The Brooklyn Hospital, Brooklyn, NY, USA

Eric Lovisolo, CFO Groupe Printems CCFI

Marianne Rode

Gérard Fitoussi, médecin

Sophie Bensaid

Pierre Sonigo

Martine Cohen

Lisette Hazan, VPR B’nai B’rith

Sylvie Séror

Sophie Samama, chirurgien-dentiste

Michelle Saada

Marc Attar, professeur

Gabrielle Bloch

Audrey Beaumont

Estelle Tzinmann, ICJW

José Marin, CFDT

Katia Kanter, orthophoniste

Karine Sabah

William Ouaki, B’nai B’rith France

Corinne Benyayer, B’nai B’rith France

Isabelle Habib, présidente de la loge Michel de Montaigne B’nai B’rit Bordeaux

Jean-Jacques Rosenkrantz

Bertrand Asseo, gérant de sociétés, Bordeaux

Florence Fitoussi, responsable d’association

Laurence Bar

Alain Fournioux, B’nai B’rith Marseille

Betty Bouchoucha

Frida Zeitouni, présidente de la loge Bialik du BBF

Sophie Chomand

Thierry Touboul

Beky Twining

Sylviane Urvicz, retraitée

Georges Urvicz, Ingénieur civil Mines ParisTech

Marjorie Yerushalmi

Pascal Bécache, dirigeant TPE

Valérie Szwarcbart

Pierre Lasry, chef d’entreprise, fondateur dirigeant de l’Agence LSP

Josiane Arnal, retraitée

Mercedes Barchilon

Jeanne Bensoussan

David Revcolevschi, avocat au barreau de Paris

Francesca Tramontini, professeur

J. Israël

Maïté Coppey, Elerite Inserm

Laetitia Levy Blondeau, Formatrice et Consultante

Patrick Ittah, consultant

Bianva Enos

Claudine Dorfmann

Emmanuelle Choukroun

Raphaël Israël

Vanessa Benhamou

Laurence Temime, Chef de Choeur

Karine Israël, consultante orientation professionnelle et scolaire

Yael Kabla

Paula Lalou, expert-comptable

Frédéric Le Jehan

Gisele Elfassy

Pierre Patrick MKDE

Marc Szulewicz

Gabrielle Bloch

Martine Kahn, professeur

Yvette Fride

Francis Gutmann

Bernard Jung

Valerie Alalouf Kornreich

Laurence Spritzer, enseignante

Laetitia Lévy

Deborah Allouche, conseillère en orientation et cadre dans une grande entreprise française

Aksil Yafelman

Olivia Journeaux, citoyenne

Jean Kespi

Yves Silber, médecin

Julie Danlos, contrôleur aérien

Evelyne Lellouche, retraitée

Valérie Machting

Eliane Clifit, Wizo

Serge Vatine, avocat

Maurice Halioua

Tally Gozlan

Laura Janszen

Bernard Zaoui, conseiller municipal de Combs-la-Ville délégué au renforcement de la citoyenneté à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme et au développement des relations internationales

Caroline Bozou, enseignant chercheur Paris 1

Ouriel Ohayon, HEC 1996

Jean Alvarez, enseignant

Martial Attalli, juriste

Frédérique Odasso, journaliste

Eli Uzan

Nicole Agou professeur histoire-géographie, Présidente de ARES association pour la Recherche et l’enseignement de la shoah

Meryll Edery

Michèle Levy-Amar

Ariane Zenker

Joël Meyer, particulier

Bernard Carayon, ancien député, avocat

Pascal Markowicz

Bernard Gahnassia

Géraldine Bunan

Sandra Bourguignon

Robert Ejnes, directeur exécutif du Crif, Président d’honneur de la communauté juive de Boulogne-Billancourt

Albert Karl, professeur INSA Lyon

Caroline Berdugo

Joy Jaoui, Women United for Peace

Samantha Taieb

Cécile Hazab

Gisèle Hivert-Messeca

Colette Busidan, auteur, conférencière

Madeleine Ghertman, retraitée

Claudette Eleini, avocate

Constance Grodner, entrepreneur

Michele Hoch

Eden Yaïche, étudiante à l’université Reichman et présidente d’honneur de l’UEJF Marseille

Katty Rotjam

Johanna Sellam

Sandra Ifrah, militante pour la paix

Myriam Szerman

Véronique Levy

Fabrice Durandy, citoyen de la République française

Caroline Corchia, Women United for peace

Mathis Puyo, étudiant à Sciences Po Strasbourg

Michele Benzeno

Nicolas Topiol

Dorothée Mani

Marie-Pierre Benitah

Fabienne Amson

Liz Maruani

Nicole Verger

Caroline Ayache

Laurette Royer

Emmanuelle Karo, Vice Présidente AURA du B’nai B’rith France

Théo Muller, ancien étudiant de l’IEP de Strasbourg

Valerie Kensey

Aurélien Bernheim, Co-fondateur du MEJF

Eli Levy, Co-fondateur du MEJF

Elsa Sebag

Alain Steinberger

Jean Chikly, dirigeant de société, Paris

Esther Bagdassarian, enseignante

Isabelle Richard