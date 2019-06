Elisabeth Lévy revient sur le destin d’Eric Brion, désigné porc « zéro » par Sandra Muller…

Le porc se rebiffe. Et il a bien raison. Le 13 octobre 2017, Éric Brion, ancien directeur de la chaîne Equidia, connaissait le douteux privilège d’être désigné comme le porc « zéro » par Sandra Muller. Cette journaliste française installée aux États-Unis a monté la petite entreprise de calomnies et délations appelée « Balance ton porc » qui lui a valu une sanctification planétaire et le titre de « briseuse de silence » décerné par le magazine Time fin 2017. Et elle ne brise pas que ça.

Éric Brion a porté plainte et, le 29 mai, son accusatrice était poursuivie pour diffamation devant la 17e chambre correctionnelle. Au grand dam des pleureuses féministes. Puisque Bri