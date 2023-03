Masculinité: une ligne à franchir, ou pas

Dans notre métier, il y a des gardiens de phare les yeux rivés sur l’horizon pour nous alerter quand une vague va déferler sur nos côtes. Une de ces vigies 10/10 à chaque œil a vu se former en partance de Californie une lame, possiblement de fond, poussée par un influenceur, un certain Rivelino. Le nom de sa vague: la Ligne Verte.

Seriez-vous tenté par ce genre de sujet idiot? Bigre. Si c’est idiot, j’ai une certaine légitimité à le traiter. Je ne parle même pas de mes capacités. Mon bon aiguilleur du ciel non-gréviste me joint un lien. Le sujet: “La Ligne Verte”. Oh putain, je vais encore me charger la capuche avec la dernière lubie de ces allumés d’écolos. Pas du tout. C’est une ligne tracée par un influenceur, Rivelino, qui détermine d’après photos de people en couple, qui porte la culotte, qui va faire marron l’autre, qui est une fiotte et qui est sévèrement burné. Rivelino fait avec ses conneries la Une de Newsweek, est accusé de vulgarité extrême et met en crise noire toutes les associations de hyènes de garde. Idiot, vulgaire, c’est pour moi.

La Ligne Verte kézako. Petit avant-propos. La Ligne Verte est un film américain de 1999, un petit chef-d’œuvre avec Tom Hanks et surtout Michael Clarke Duncan, un acteur black génial. Un film à mettre KO le plus engatsé des partisans de la peine de mort. Rien à voir avec la ligne qui nous concerne, je digresse. Rivelino. Le pseudo n’est pas choisi au hasard. C’est le nom d’un joueur de foot brésilien des années 70. Une légende. Il avait la foudre dans son pied gauche et avec sa moustache morse incarnait le machisme latino dans sa toute sa splendeur. Pas le style de Brésilien que l’on croise au… merde, je digresse encore. Bon, notre Rivelino aux pieds d’argile mais gros malin devant la twittosphère est désigné par la presse US inventeur de la Green Line. Il cumule, depuis, les abonnements, les pépettes et les condamnations de la meute des Roussettes (version française des néo-féministes) en mal d’oisiveté. Le principe de son “invention”: sur la photo du couple, celui qui se penche vers l’autre est une couille molle soumise à celui qui se tient droit. Il finira largué, trompé, humilié etc… Celui qui se penche est affublé d’une ligne verte en pointillé, celui qui se tient droit d’une ligne verte continue. Pas de quoi mettre un anar de droite sur la béquille mais cette époque est fort étrange.

A lire aussi: Montre de Macron: encore une «fake news» de la gauche!

Exemples. Un paquet de photos de Trump flanqué de bimbos qui se penchent sur l’homme orange comme une chatte sur ses croquettes. Pas de photos de Macron avec Trump, pourtant il y avait de la matière verte à faire en pointillés. Une photo de Will Smith assis à côté de sa femme. Lui les jambes croisées et les mains pudiquement posées sur son entre-jambes devant un photographe offensif. Son épouse, une pouf même pas belle mais top vulgaire, écarte ses jambes devant l’objectif. Et c’est elle qui se prend la ligne verte continue, celle du patron, et Will se ramasse les pointillés du micheton de service. T’inquiète Will, si elle te largue c’est tout bénef, c’est un tapin ta femme. Rivelino sur ce coup tu es un con.

When the polarity is reversed the romance is cursed pic.twitter.com/IFVledvvq0 — Rivelino (@alpharivelino) March 19, 2023

Une autre. C’est Rihanna qui marche et derrière son mari qui la suit. Évidemment, suiveur=toutou=deuxième=bientôt plus seul qu’une Borne ou un Dussopt dans un désert médical. Donc le mec à la star se prend plus de pointillés dans la tronche qu’un gendarme de caillasses à la Super-Bassine. Et c’est là que je m’inscris en faux. Ce type a la gonzesse qui a certainement un des plus beaux culs au monde. Et y veut quoi ce con de Rivelino. Qu’il marche 6 mètres devant?

Bref. La Ligne Verte est la dernière couillonade made in America. Et n’intéressera que les casse-couilles “enmeetooflées” dans leur camisole idéologique.

A lire ensuite: Timothée Chalamet est leur nouveau gen(d)re idéal

6 Partages Partagez Print Email

6 Partages Partagez Print Email