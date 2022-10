Qu’attend donc David Lisnard?

A la veille des élections internes à la présidence de Les Républicains, qu’est-ce qui empêche David Lisnard de se mettre plus en avant et de contribuer de manière plus décisive à l’avenir de son parti?

Quand l’urgence est requise, lorsque de quelque côté qu’on la regarde la France suscite peur, inquiétude et angoisse, il me semble que les atermoiements du calcul et les lenteurs de la réflexion ne sont plus admissibles.

Je sais que je n’ai pas la sagesse (ou le vice) de l’indifférence mais aujourd’hui, se réfugier dans une abstention ou dans des stratégies à long terme qui, nous décrivant le pire pour le présent, prennent pourtant leur temps, relève d’une attitude suicidaire. On a compris que ma sollicitude civique continue à s’attacher à Les Républicains et que j’ai dû résister à la tentation de donner pour titre à ce billet : “Les Républicains ou la fureur de perdre”.

Comment analyser autrement l’attitude d’un Laurent Wauquiez qui est, paraît-il, “impitoyable sur le bilan de Macron mais prépare déjà 2027” (Le Figaro) ? Comment ne pas tourner en dérision cette politique à l’ancienne de la rhubarbe Ciotti et du séné Wauquiez, le premier chauffant la place pour le second en espérant être son Premier ministre dans cinq ans ? Comment ne pas s’amuser alors du soutien de Laurent Wauquiez à Eric Ciotti, pour l’élection du mois de décembre ? Laurent Wauquiez tentant de faire passer leurs ambitions communes pour une lucidité et une préférence désintéressées !

Dans sa prestation renouvelée au JDD, Nicolas Sarkozy confirme son adhésion à Emmanuel Macron et cherche à la justifier par une rationalité qui masque difficilement opportunisme, entente dans les coulisses, indignité de la désertion et volonté de continuer à peser pour le pire sur Les Républicains. Le tout en s’efforçant de persuader qu’il a quitté la politique politicienne quand au contraire il ne s’adonne qu’à elle. Comment accepter qu’à l’exception d’un Bruno Retailleau et aussi parfois d’un Aurélien Pradié, tout le monde, au sein de Les Républicains, demeure tétanisé par une fidélité mortifère – en particulier la puncheuse Rachida Dati à laquelle les sondages IFOP-Fiducial depuis quelques mois offrent un état de grâce – et que faute de savoir se débarrasser de cet encombrant boulet, rien de vraiment décisif ne pourra être accompli pour porter haut les couleurs d’une vraie droite ?

Quelques-uns ont beau souhaiter la dilution de la droite dans le macronisme, il n’en demeure pas moins que c’est peine perdue que d’exiger du président de la République – comme le fait Nicolas Sarkozy – encore plus de droite. Car toute une part d’Emmanuel Macron, et pas la moins importante, reste imperturbablement aux antipodes d’une conception intelligemment conservatrice de notre pays, de son sort, de sa sauvegarde, de son identité, de sa tranquillité, de son influence et de sa culture.

C’est à cause de cette déréliction dont il serait vain de reprendre, une à une, les preuves (je mentionnerais la dernière à Tours où des voyous, dans une manifestation lycéenne, ont honteusement agressé des sapeurs-pompiers portant secours à un jeune homme) que j’ai envie de parler de David Lisnard – excellent maire de Cannes, président de l’Association des maires de France – de l’attente qu’il suscite et du mystère de son futur.

David Lisnard, à l’évidence, n’est pas un homme politique ordinaire (Le Figaro). Pour qui suit attentivement ses interventions médiatiques, ses discours et ses entretiens, pour qui connaît aussi la réalité de ses actions municipales et la manière très largement majoritaire dont elles sont appréciées, il y a dans son esprit, dans sa personnalité, dans sa réflexion, une profondeur, une complexité qui ne sauraient être résumées par une approche banale de droite. La difficulté tient d’ailleurs à cet étrange mélange chez lui d’un intellectuel du débat public, un passionné des idées, un adepte des concepts, des prospectives et des abstractions, et d’un pragmatique se mouvant avec efficacité dans la glaise du quotidien.

D’où, parfois, une parole profuse, longue, riche, convaincue, alliée – j’ai pu le constater – à des entreprises remarquablement concrètes. J’éprouve parfois l’impression qu’à force de se ménager pour être au plus près de la vérité, en multipliant les scrupules et les hésitations pour ne pas risquer des embardées précipitées, il donne à certains de ses soutiens même les plus constants une image d’irrésolution, presque de procrastination pour ce qu’on lui prête et qui est, en raison de sa qualité, infiniment plausible. Comme si, à la recherche permanente du bon moment pour s’engager vraiment, il se mettait en position de ne jamais le trouver. Parce que la solution idéale est introuvable !

On devine, on pressent qu’il réfléchit à son futur, il nous le dit, il nous le laisse entendre. On perçoit que la présidence de Les Républicains n’est pas son ambition, qu’il n’a pas non plus une mentalité de transfuge. Ce n’est pas chez lui qu’Emmanuel Macron trouvera un allié et d’ailleurs il n’a pas de mots assez cinglants et durs pour fustiger son contraire : Renaud Muselier, tombé dans le piège et évacuant sa mauvaise conscience en vilipendant Les Républicains… David Lisnard, pourtant, n’est pas indifférent à 2027 et je serais même prêt à parier qu’on le verra concourir à sa manière lors de la joute finale impliquant son parti. Mais qu’attend-il pour l’instant ? Il est sans doute sincère quand il affirme n’avoir pas identifié encore dans sa famille politique de quoi le satisfaire pleinement. Mais doit-il ainsi priver son parti de son apport ? Ne pourrait-il dominer son appréhension d’être incompris, détourné en choisissant, avec empirisme, la solution la plus opératoire possible pour favoriser le projet qui sauvera Les Républicains : celui de Bruno Retailleau ?

Il est certain que David Lisnard, en consentant à forcer sa nature à la fois prudente dans la tactique et audacieuse dans le fond, représenterait un plus considérable pour Bruno Retailleau et ceux qui considèrent que l’alternative est simple : ou ce sera Bruno Retailleau, et Les Républicains revivra, transformé de la base jusqu’au sommet, ou ce sera Eric Ciotti, donc une réduction partisane et la mise sur orbite d’un duo de compères, avec Laurent Wauquiez. Parce qu’il y a péril en la demeure française, David Lisnard nous fera-t-il la grâce de sortir de son bois personnel, détrompant ainsi ceux qui ne voient en lui qu’un éternel espoir, un homme d’action municipale, une personnalité si éprise de la pensée politique et sociale qu’elle répugne à l’incarner sans être assurée de tous ses arrières, d’un avenir taillé sur mesure pour elle ?

Le présent attend David Lisnard, qui pourtant ne vient pas. Clairement.

