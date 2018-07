L’expression « panem et circenses » est généralement convoquée pour critiquer les hommes politiques qui cherchent à faire diversion en flattant les basses passions des peuples. On condamne par là une attitude démagogique consistant à plaire aux gens de la plus vile manière afin de les rendre aveugles à leur propre asservissement.

Du pain et des jeux

A l’origine, la mission de veiller aux distributions de nourriture et à l’organisation des jeux n’était pas infamante du tout. C’était celle de certains magistrats à l’époque de la Rome républicaine. Sous l’Empire, elle devient l’apanage de l’empereur qui s’attache ainsi l’affection de son peuple, quelles que soient parfois les dérives sanguinaires de son autorité. Juvénal a immortalisé cette subversion dans sa dixième satire :

[…] Nam, qui dabat olim

Imperium, fasces, legiones, omnia, nunc se

Continet, atque duas tantum res anxius optat,

Panem et circenses.

« Ce peuple qui jadis avait la charge d’attribuer le pouvoir militaire, les faisceaux de licteurs, le commandement des légions, toutes les responsabilités, aujourd’hui se rabaisse et ne réclame plus que deux choses avec avidité: du pain et des jeux » (traduction personnelle peu élégante, mais proche du texte).

Mais l’empereur était seul coupable de cette manœuvre de manipulation, puisqu’il avait le contrôle absolu de sa communication.

Je n’ai rien contre le foot, mais…

Aujourd’hui, cette focalisation excessive sur certains événements sportifs est uniquement le fait des médias qui apparaissent ainsi plus que jamais comme « le parti de l’ordre » (Jean-Luc Mélenchon).

C’est peut-être ici que je dois glisser cette précaution oratoire : je n’ai rien contre le football. C’est vrai, j’ai même regardé presque tous les matchs de cette Coupe du Monde, dont certains seule, de ma propre initiative.

Mais quand, à l’issue d’un match (dans lequel la France ne jouait pas), j’ai seulement voulu jeter un œil aux titres de l’actualité du jour avant d’aller me coucher, et que j’ai constaté que toutes les chaînes d’information étaient en mode « débrief après match », je me suis dit que c’était quand même too much.

…quand Libé et Le Figaro font quasiment la même « une »

Le « journal des sports », petite séquence spécialisée, est fait pour cela, de même que les émissions du type « 20 heures foot » (CNews) et, bien entendu, la chaîne l’Équipe. Le journal télévisé peut rendre compte de l’événement sous un angle différent : scènes de liesse populaire, etc. Mais la confusion des genres est telle que…