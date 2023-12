«Nous dénonçons les tambouilles politiques depuis longtemps!»

Au lendemain du vote très commenté de la loi immigration, Yoann Gillet, député RN, seul parlementaire de son parti présent à la commission mixte paritaire, répond à nos questions. Il détaille ce qui lui plaît dans la loi votée mardi (mais qui pourrait bien être « détricoté » par le Conseil constitutionnel) et rappelle que le parti de Marine Le Pen entend abolir le droit du sol.

Causeur. Lorsque vous êtes entrés, en nombre, avec votre famille politique à l’Assemblée nationale au printemps 2022, Marine Le Pen avait promis « une opposition ferme mais constructive ». Pourtant, vous avez voté le rejet de la loi immigration, lundi 11 décembre. Pourquoi ? Si le projet présenté par Gérald Darmanin comportait certainement des lacunes, le ministre de l’Intérieur indiquait qu’il apportait des mesures indispensables aux policiers dans leur travail pour les reconduites à la frontière.

Yoann Gillet. Notre priorité est de défendre et protéger les Français. Voter la motion de rejet était l’occasion de protéger les Français d’un texte de loi immigrationiste, qui aurait amplifié la submersion migratoire dont les Français ne veulent plus. Le projet de loi initial du gouvernement était nocif pour le pays. Celui rejeté en séance qui sortait de la commission des lois encore plus car le gouvernement avait cédé à l’aile gauche de la macronie et à la Nupes en commission des lois.

Grâce au rejet, grâce aux voix du RN, le gouvernement a été contraint de repartir sur le texte issu du Sénat qui était plus ferme. Et pendant la commission mixte paritaire (CMP), ce texte a été considérablement modifié et amélioré. Un certain nombre de mesures portées par Marine Le Pen y ont été intégrées, ce dont on se félicite.

Au final, la loi votée, grâce à nos voix là aussi, n’est pas parfaite, mais elle a le mérite de contenir des points positifs tels que la déchéance de nationalité pour les binationaux qui s’en prennent à la vie de nos forces de l’ordre, le durcissement des conditions de regroupement familial, le rétablissement de délit de séjour irrégulier…

Comment l’exécutif et les Républicains se sont-ils entendus lors de cette CMP ? À quelles tractations avez-vous assisté ?

Les LR, qui avaient rejeté tous nos amendements en commission des lois, ont effectivement été au cœur des négociations avec le gouvernement, pendant mais en dehors de la CMP.

Puisque ce parti n’a ni ligne directrice, ni programme, ils se sont basés sur le programme de Marine Le Pen pour négocier. Tant mieux. Je note qu’ils reconnaissent ainsi que Marine Le Pen a un bon programme. Ce n’est pas la première fois que LR fait du copier-coller de nos mesures, mais je m’en félicite. L’essentiel est le résultat. Je note malgré tout leur incohérence à avoir proposé nos mesures lors des négociations, alors qu’ils avaient voté contre nos amendements sur les mêmes mesures quelques jours plus tôt en commission des lois.

La semaine dernière, la gauche a accusé le ministre de l’Intérieur d’avoir promis des effectifs de police ou de gendarmerie dans des circonscriptions de députés LR. Si c’était avéré, serait-ce selon vous des tractations inacceptables pour essayer d’obtenir leurs voix, ou de la politique comme il s’en est toujours fait ?

On le sait, certains ont l’habitude des tambouilles politiques. Nous les dénonçons depuis longtemps. Obtenir des moyens pour sa circonscription c’est bien, mais pas en échange de renoncements.

Au RN, nous nous battons tous pour obtenir des moyens pour nos circonscriptions et c’est bien normal, mais jamais en échange d’un vote ou d’une compromission. Nous avons à cœur de toujours placer l’intérêt du pays au-dessus de tout.

Marine Le Pen affirmait que la « dureté » des sénateurs LR que nous a présenté la presse ces derniers jours était en réalité une « mollesse absolue ». Mais comment le RN réduirait-il drastiquement l’immigration, s’il arrivait aux responsabilités du pays ?

En 2027, mon vœu le plus cher est de voir Marine Le Pen accéder à l’Élysée. Et je pense que les Français y sont prêts. Ils y sont prêts et la situation du pays l’exige.

Je sais qu’une fois au pouvoir nous aurons la capacité de stopper l’immigration incontrôlée. Nous avons un programme clair et nous sommes prêts à légiférer dès le début du mandat. Marine Le Pen est par ailleurs une femme d’État, qui sait ce qu’elle veut.

Nous mettrons fin à l’immigration de peuplement et au regroupement familial. Nous réformerons le droit d’asile en contraignant les demandeurs à déposer leurs demandes depuis l’étranger. Nous appliquerons une vraie priorité nationale d’accès au logement social et à l’emploi, et conditionnerons à cinq années de travail en France l’accès aux prestations sociales. Nous agirons également en supprimant l’autorisation de séjour aux étrangers déjà présents qui n’auront pas travaillé depuis un an.

Nous ferons également le travail que n’ont pas fait les ministres de l’Intérieur qui se sont succédés en exécutant les OQTF (avec détermination et en sanctionnant les pays d’origine qui refuseraient de reprendre leurs ressortissants dont nous ne voulons plus). Il est temps que la France se fasse à nouveau respecter à l’international.



Enfin, nous supprimerons le droit du sol qui est une aberration. Ce même droit du sol qui a fait du terroriste du pont de Grenelle à Paris un Français ! Être Français, cela s’hérite ou se mérite.

Pour mettre en place toutes ces mesures et les rendre toutes constitutionnelles, Marine Le Pen organisera un référendum. Enfin, je ne peux pas parler de tout cela sans parler de l’idéologie islamiste qui a aussi un lien avec l’immigration. Nous sommes prêts sur ce sujet aussi comme sur bien d’autres. Notre projet de loi est déjà rédigé et même déjà déposé à l’Assemblée. Il n’y aura qu’à le soumettre au vote.