Cage cancellé?

Bizarre… Dans le nouveau film du Danois Kristoffer Borgli, le personnage incarné par l’acteur Nicolas Cage commence à apparaitre dans les rêves de tous ses contemporains…

Il faut admettre que Nicolas Cage a joué dans une bonne flopée de merdes. La star multimillionnaire et laborieusement disjonctée que Sailor et Lula (David Lynch, 1990) avait porté jadis au sommet s’est encore viandé de façon saignante, tout récemment, en vampire parodique dans Renfield, mauvais pastiche signé Chris Mc Kay.

Gloire involontaire

Voilà notre presque retraité du 7ème art opportunément atteint de calvitie – excellent grimage crânien – pour les besoins de son rôle dans Dream Scenario, second long métrage du réalisateur danois qui monte, Kristoffer Borgli, 38 ans, passé pour l’occasion sous pavillon américain. Rappelons que Borgli s’est fait connaître chez nous il y a quelques mois avec Sick of Myself, dans la veine joyeusement corrosive du nouveau cinéma scandinave. Dans ce troisième long métrage du natif d’Oslo, Nicolas Cage campe donc un spécialiste de la biologie de l’évolution, modeste universitaire en mal de reconnaissance scientifique, Paul Matthews, par ailleurs bon mari et bon père de famille, qui commence par apparaître à son insu, dans les rêves de ses proches tout d’abord, puis de ses amis, puis de ses étudiants, et bientôt de la terre entière.

Un peu pitoyable, le quidam subit de plein fouet son « quart d’heure de célébrité » Warholien : désormais adulé par les siens, propulsé au rang de star dans les médias, il devient la proie vulnérable des réseaux, des pro du marketing et autres influenceurs qui tentent de l’instrumentaliser. Statut Ô combien cruel, qui finit par se retourner contre Paul quand son double onirique surgit dans le sommeil de foules entières, mais cette fois sous forme de cauchemar : agresseur sexuel et agresseur tout court, le voilà ostracisé, annulé, canceled dans l’Amérique versatile, débile et puritaine de 2023. Victime expiatoire d’une gloire involontaire, illégitime et vaine, où le pathétique le dispute au sordide.

Tragicomédie sardonique et loufoque, Dream Scenario renvoie, non sans une ironie trempée dans l’acide, au destin de Nicolas Cage himself, acteur omniprésent pendant l’heure trois-quart du film, tel le double fictif de la star dévorée par son image. Tétant aux quatre mamelles du buzz où s’allaite la société outre atlantique : le narcissisme, l’arrivisme, la cupidité, le cynisme…

Dream Scenario. Film de Kristoffer Borgli. Avec Nicolas Cage, Juliana Nicholson, Michael Cora. Durée : 1h41. En salles le 27 décembre 2023.