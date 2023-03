Un effet très spécial

Un film qui déconstruit les clichés racistes et qui promeut l’amitié entre juifs et musulmans, on aimerait en voir plus souvent. Je blague, bien sûr! À cause du mauvais goût du public, et de la curiosité suscitée par son casting, le film woke You People est bien classé sur Netflix. Mais c’est pour sa scène de baiser final qu’il est intéressant d’en parler…

Envie de voir un film qui déconstruit les clichés racistes et promeut l’amitié entre juifs et musulmans ? Mise en ligne le 28 janvier, la comédie romantique woke You People s’est vite retrouvée parmi les premières places de Netflix, à cause de la curiosité suscitée par son casting : Eddie Murphy (Le Flic de Beverly Hills), David Duchovny (de X-Files), Julia Louis-Dreyfus (vue dans Seinfeld) ou Jonah Hill et Lauren London dans les rôles principaux. À Los Angeles, Ezra, un trentenaire juif et pataud, se voit proposer des rendez-vous galants, mais ne trouve jamais chaussure à son pied parmi les femmes de sa communauté. Un jour, il monte à l’arrière d’une voiture conduite par Amira, qu’il prend pour un Uber. La jeune femme noire, n’étant pas taxi, se pense agressée : délicieux quiproquo. Ezra se confond en excuses. « Non, ne me dites pas que vous êtes désolé, c’est faux. Vous avez vu une femme noire dans une voiture pourrie, et vous avez pensé en tant qu’homme blanc que cela vous donnait le droit de monter à bord et de balancer une adresse ! » C’est parti pour deux heures de grosse rigolade. Les deux personnages tombent évidemment amoureux, et évidemment, leurs familles respectives, juive et musulmane, auront bien du mal à s’entendre. Eddie Murphy arbore un kufi (couvre-chef porté par les hommes musulmans, particulièrement en Afrique) offert par Louis Farrakhan, le leader de Nation of Islam. La maman juive, qui veut bien faire, en fait des tonnes sur les violences policières ou s’excuse de la réussite financière de son foyer, pendant que les tourtereaux ironisent sur la grand-mère rescapée de la Shoah. « Oh, mais vous n’oseriez pas comparer l’Holocauste et l’esclavage ? » s’indigne le père de la Noire. Mais il n’y a pas que l’humour qui sonne faux ici. On sait qu’il existe des coordinateurs d’intimité à Hollywood, ou que des geeks peuvent faire figurer leurs ex dans des films de « revenge porn » grâce à la technologie du « deep fake ». You People innove : le baiser final a carrément été réalisé en images de synthèse, a cafté un second rôle du film. Entre les acteurs, les bons sentiments interraciaux s’arrêtaient apparemment en même temps que les caméras.