Dans son livre Ne fais pas ton Français, itinéraire d’un bâtard de la République, David Duquesne livre un témoignage effarant quant à cette immigration de masse qui refuse de s’assimiler. Et qui met chaque jour un peu plus à mal les mœurs françaises dans le nord du pays.

David Duquesne est infirmier, fils d’une mère immigrée algérienne rebelle à son milieu et d’un père ch’ti aux yeux bleus parti trop tôt dans son enfance.

Ayant vécu au sein d’une cité du Nord déjà très islamisée par l’influence du FLN algérien, il a bien connu le milieu maghrébin où son prénom David n’était pas reçu avec bienveillance – trop juif, peut-être – et par son mariage avec une fille du cru, il a pu rencontrer également ce mélange de tolérance affectée pour la diversité et cette intolérance réelle pour toutes les têtes qui dépassent, dont la sienne évidemment.

Quand l’assimilation est en panne, la nation est en danger

Son livre raconte son histoire de vie mais aussi sa pensée qu’il fait connaître depuis des années dans les réseaux sociaux, pensée qui, dit-il lui-même, n’est pas considérée comme légitime par les « talking classes » qui n’acceptent que la parole de leurs pairs, sociologues ou universitaires. Il a donc choisi la formule du récit de vie pour essayer de dire ce qu’il voit et les conclusions qu’il en tire, essentiellement ce choc représenté par une immigration de masse constituée par une civilisation du clan et de la tribu, résistant à une assimilation pourtant nécessaire pour faire une nation.

Dès ma première rencontre avec David Duquesne, j’ai reconnu dans ses paroles et ses récits ce réel que je connaissais bien moi-même, ayant arpenté toutes les cités de France et observé cette évolution vers la violence des affrontements communautaires, un relatif vivre ensemble remplacé par un multiracisme et particulièrement un rejet des juifs et des « gaouris », ces Français dits de souche, méprisés d’ailleurs ouvertement pour leur racisme supposé par des élites politiques et médiatiques acquis à cet illusoire vivre ensemble.

Venez comme vous êtes

Pour David Duquesne, les faits anthropologiques sont têtus et trop souvent niés : « Pour faire simple, la société française serait raciste dans son essence et son fonctionnement car non adaptée aux « nouveaux Français » issus de la « diversité », que les indigénistes nomment les « racisés ». D’un autre côté, la gauche se refuse à remettre en question la culture importée et imposée qui produit cette violence… L’immigration musulmane de masse et la volonté de prioriser ces populations dans l’accès aux logements sociaux ont eu comme conséquence d’imposer des contre-sociétés reproduisant les normes socio-culturelles des bleds d’origine. Ces contre-sociétés sont plus violentes que dans les pays d’origine car ces nouvelles populations sont confrontées à une altérité qui n’existe pas ou baisse la tête dans les pays musulmans. Leurs enfants sont souvent éduqués dans le récit de la justice et parfois de la revanche postcoloniale. De plus, dans les pays d’origine la police est beaucoup plus autoritaire et violente qu’en France mais respectée car de la même origine ethnique, donc légitime ».

En fait, David Duquesne est pour moi l’incarnation de ce peuple qui résiste aux propagandes mais qui n’a droit à la parole que par le biais des enquêtes d’opinion biaisées trop souvent par l’opinion bien-pensante des enquêteurs et des instituts de sondages. David Duquesne dit le réel, celui qu’on ne veut pas entendre – et gare à celui qui l’exprime : traité de fasciste et d’extrême droite, il sera vite rejeté et écarté. Mais la voix du réel, si elle est plus lente à se faire entendre, si elle monte l’escalier comme on dit, au lieu de prendre l’ascenseur de la pensée conforme, ne peut manquer d’arriver à bon port. David Duquesne est mon ami. Il sait ce que je pense de ce qu’il écrit et à quel point je reconnais la pertinence de son regard et l’intelligence de son propos. Toutes les épreuves rencontrées dans sa vie, y compris dans sa vie familiale et conjugale, racontent le sort de ceux qui se démarquent de l’idéologie commune. On s’étonne du silence populaire, on ne comprend pas le manque de réaction populaire à tous les assauts contre la vérité que les gens connaissent, jour après jour, faits divers après faits divers. David a toujours eu le don de mettre son pavé dans la mare. Puisse-t-il être entendu, comme devraient l’être un jour les souffrances d’un peuple qui ne veut pas mourir à force de blessures réelles et de dénis.

256 pages.