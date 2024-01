Maudite Mathilde, puisque te v’là

Après la fiole pleine de punaises de lit brandie à l’Assemblée nationale, un nouveau coup d’éclat de Mathilde Panot ! La députée d’extrême gauche du Val-de-Marne prévoit de passer la nuit avec des sans-abris du 7e arrondissement de Paris. Sur BFMTV, elle a annoncé qu’elle commenterait la conférence de presse du président de la République, aux côtés d’autres parlementaires LFI, depuis ce campement.

The place to be, le campement de Solférino, ce soir. Mathilde Panot s’invite pour suivre la conférence de presse de Macron au beau milieu des sans-abris. Et, cerise sur le gâteau pour ces centaines de privilégiés, elle a promis de partager leur nuit sous la tente ! Et Panot sur la cerise elle annonce qu’elle ne viendra pas seule, mais avec d’autres ami(.e)s élu(.e)s LFI. Si les migrants s’organisent pour rentrer d’urgence au pays, moi, ce soir, je serais avec ma brosse à dents à Solferino.

« Vaudrait p’t-être mieux changer nos draps Mathilde est revenue. » En 2017, Macron, fraîchement élu, avait promis pour la fin de l’année zéro sans-abris dans les rues de Paris et d’ailleurs. Résultat, c’est aujourd’hui carrément une population parallèle d’ombres vivantes qui rampent sur les trottoirs gelés de la capitale et des grandes villes de province. Là où Macron a échoué, LFI dégaine son arme fatale. Pour contrer le froid polaire du Moscou-Paris, plus chaud que le braséro, plus efficace que le thermolactyl et la graisse de phoque, avec son érotisme sophistiqué : voici le Panot-Show.

« Ce soir je boirai mon chagrin, puisque Mathilde… » L’écurie LFI est suffisamment fournie en beaux bestiaux. Alors s’ils avaient le sens du sacrifice, ils auraient pu offrir à tous ces malheureux une de leurs belles pièces Label Rouge à la broche. Non, ils les convient à se taper pendant 4 heures la conf du pré-salé d’Amiens. Mais après la souffrance, le comité des fêtes de LFI a prévu des réjouissances haut de gamme. Soirée pyjama avec la Panot. Le short blanc-collants noirs collector d’Ersilia défilera en chair et sans un os de tentes en tentes. Enfin, la tombola. Mathilde, Ersilia, Danielle et les autres, tireront le numéro de tente où elles passeront la nuit.

« Je crache au ciel encore une fois, ma belle Mathilde, puisque te v’là. » Si mes calculs sont bons, il n’y aura plus un seul migrant à l’heure du tirage. La douce voix de mégaphone de Panot commentant la conf de Macron ayant eu raison de leur patience. Ils seront tous à Lampedusa, cherchant à rejoindre au plus vite les côtes libyennes. Et ceux qui se seront endormis devant le marchand de sable de l’Élysée, pris par un irrépressible mal du pays en ouvrant un œil sur la Mathilde en robe de chambre, chaud-devant ils seront avant bip-bip devant leurs ambassades respectives.

L’amour est dans le pré. Mes calculs étaient les bons. J’avais tous les numéros, je ne pouvais pas perdre. Je ramène Mat au pays, à la ferme. Elle va enfin travailler et arrêter de brailler…