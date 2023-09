Madagascar: “Une opposition irresponsable désinforme à l’approche de l’élection présidentielle”

A l’approche des élections à Madagascar, prévues le 9 novembre 2023, la directrice de cabinet du président malgache, Lova Hasinirina Ranomaro, dénonce le comportement déloyal de l’opposition, qu’elle accuse de propager de la désinformation pour perturber l’élection à venir.

Cette semaine encore, plusieurs médias ont prêté écho à une fausse convocation d’Andry Rajoelina, président de la République de Madagascar, devant la Tribunal de Première Instance, sur la base d’un document qui aurait donc fuité en toute illégalité. Cette méthode et la date de la convocation, dernier jour de dépôt des dossiers pour se porter candidat à l’élection présidentielle, devait inciter à la prudence. Les campagnes de désinformation sont malheureusement monnaie courante à Madagascar, notamment sur les réseaux sociaux, débridés, où faux comptes et vraies infox menées depuis l’étranger, tentent de pousser le pays à la division. Peine perdue.

La procureure de la République de Madagascar Rakotoniaina Narindra, a rétabli la vérité et démenti lors d’une déclaration officielle qu’un tel document ait été émis. Elle a rappelé l’absence de base légale pour qu’une telle convocation voit le jour. Encore une fois, l’opposition malgache, à court d’arguments, tente d’instrumentaliser par tous moyens le non sujet de la double nationalité du président Andry Rajoelina – débat pourtant tranché par un arrêt de la Haute Cour Constitutionnelle de la République de Madagascar le 22 août.

Pourtant de nombreux juristes ont déjà étudié la question : ce document n’a aucune valeur juridique. Sans décret du gouvernement autorisant la perte de nationalité, le président, comme des dizaines de milliers de concitoyens, peuvent porter la double (voire la triple) nationalité.

Que cette polémique ait pris, depuis son origine médiatique étrangère suspecte, cette portée politique auprès d’une opposition désarmée sinon disqualifiée, envers et contre tous les éléments juridiques à disposition des citoyens, n’est en rien étranger à l’échéance électorale à venir. Si le président ne s’est pas encore officiellement déclaré candidat à sa réélection, ces attaques sont le signe d’une manœuvre stérile pour éviter d’avoir à l’affronter, une démarche lâche et peureuse. La faiblesse de ces gesticulations rappelle ce mot de Coluche : « Ce n’est pas parce qu’ils sont nombreux à avoir tort qu’ils ont raison. »

Il y a quelques semaines, Siteny Randrianasoloniaiko, candidat à l’élection mais surtout président du Comité olympique de Madagascar, surenchérissait en expliquant qu’il n’y avait que 2% de chances pour que les Jeux des Îles se tiennent. L’événement se déroule pourtant comme prévu, avec une clôture festive ce dimanche 3 septembre.

Pendant que le président élu et en exercice court le pays, sans chercher à se pavaner sous les lumières des Jeux organisés dans son pays, pour inaugurer là un guichet unique permettant à la population d’une ville de province de traiter plus simplement et à proximité leurs démarches administratives quotidiennes, ailleurs des centres de santé attendu depuis des décennies, il semble que la désinformation et les polémiques qui circulent sur les réseaux sociaux soient la première, et seule, arme à disposition d’une opposition atomisée, sans chef, sans relais populaires, sans ambitions et unie seulement dans son incapacité à donner sens à une alternative politique.

Face à cela, je côtoie au quotidien un président serein, concentré, avec nos équipes, tant à la Présidence qu’au Gouvernement. Le déroulement des Jeux des Îles fait l’objet d’une grande implication depuis des mois et leur réussite est d’ailleurs saluée par les délégations et les athlètes.

