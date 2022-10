Lola: à qui la véritable indécence?

Quand, à l’Assemblée, le gouvernement accuse la droite d’instrumentaliser l’assassinat de Lola par une immigrée irrégulière, son objectif est surtout de tirer un voile sur sa propre impuissance. Le commentaire d’Elisabeth Lévy sur Sud Radio…

Le meurtre barbare de Lola est au cœur d’une polémique politique

Indécence, récupération, vautours, nausée. De Gérald Darmanin à Elisabeth Borne en passant par Dupont-Moretti, le gouvernement a fustigé tous ceux qui imputaient ce drame au laxisme migratoire de la France. La meurtrière présumée, en situation irrégulière depuis trois ans, faisait l’objet d’une OQTF depuis le 22 août.

Gérald Darmanin ouvre le feu: celui qui trouvait Marine Le Pen trop molle et pointait, chiffres à l’appui, le lien entre immigration et insécurité juge indécents « les gens qui transforment cette histoire en tract électoral ».

L’affaire enflamme l’Assemblée. Éric Pauget, député LR, établit un lien direct entre la mort de Lola et le laxisme migratoire du gouvernement. Dupont-Moretti éructe: « Faire de la petite politique, se servir du cercueil d’une gamine de 12 ans comme d’un marchepied est une honte ».

Marine Le Pen se contente d’affirmer que la meurtrière n’aurait pas dû se trouver sur notre territoire. Ce qui est une évidence.

Cependant, n’est-ce pas trop tôt pour poser ces questions alors qu’une famille est endeuillée?

Non, c’est trop tard! Si on se les était posées avant et si on y avait répondu, Lola serait encore vivante. Comme tous les Français tués ou agressés par des étrangers en situation irrégulière.

L’indécence, c’est celle du gouvernement qui méprise ses opposants au lieu de s’interroger sur son impuissance.

L’indécence, c’est celle d’Emmanuel Macron qui avait promis aux Français de faire exécuter 100 % des OQTF.

L’indécence, c’est celle de Madame Borne qui va en Algérie avec la moitié du gouvernement et n’obtient pas du gouvernement algérien qu’il reprenne ses clandestins.

L’indécence, c’est cette gauche qui met genou à terre pour un Américain tué en Amérique par des policiers américains mais qui s’étrangle parce qu’on veut comprendre le martyre d’une gamine.

Bien sûr, des milliers de sans-papiers ne font aucun mal. Mais la France n’est pas un droit de l’homme. Alors, ras-le-bol de ces gouvernants qui n’assument aucune responsabilité et sont incapables de faire respecter nos lois.

Si la famille de Lola souffre, ce n’est pas parce qu’on se demande comment une telle atrocité s’est produite mais parce qu’elle s’est produite. Dupont-Moretti dénonce la petite politique. Il serait temps que notre gouvernement fasse de la politique pour répondre aux légitimes attentes des Français.

Vidéo de Sud Radio postée sur YouTube le 19 octobre 2022.

Retrouvez le regard libre d'Elisabeth Lévy du lundi au vendredi à 8h15 dans la matinale de Sud Radio

