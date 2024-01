Les cancres utiles du Hamas

« From the river to the sea » : des sondeurs américains questionnent les étudiants américains sur le slogan du Hamas

Depuis le 7 octobre, les universités américaines se trouvent dans un rare état d’effervescence. Des vidéos tournent en boucle sur les réseaux sociaux, où l’on voitdes étudiants brandir des drapeaux palestiniens et entonner le chant « From the river to the sea, Palestine will be free ». Des paroles rien moins qu’extraites de la charte du Hamas.

Mais ces brillants élèves savent-ils ce qu’ils font ? Ron E. Hassner, professeur à Berkeley, en Californie, a voulu le vérifier. Il a demandé à un institut de sondage d’interroger un panel représentatif de 250 étudiants, tous inscrits dans le système d’enseignement supérieur américain. Les résultats sont édifiants. 53,2 % des personnes interrogées déclarent approuver les paroles du chant « From the river to the sea »… sauf que seuls 47 % d’entre elles sont capables de nommer convenablement la mer (Méditerranée) et le fleuve (Jourdain) dont il est question.

Pire encore, moins d’un quart seulement savent qui était Yasser Arafat. Mais revenons à la mer et au fleuve. Les étudiants ont-ils conscience que la revendication d’un État arabe aussi vaste équivaut à refuser à Israël son droit d’exister ? L’institut de sondage a montré une carte de la région aux sondés propalestiniens concédant ne pas bien maîtriser la géographie locale. Résultat, après avoir vu le document, 75 % d’entre eux déclarent ne plus adhérer au slogan du Hamas. À se demander ce qu’on leur apprend à la faculté !

Restent toutefois les activistes les plus radicaux, conscients de militer pour la disparition d’Israël (32,8 % de l’échantillon total). Les sondeurs avaient pour consigne de leur indiquer que le Hamas ne souhaitait pas seulement annexer un pays, mais également y procéder au nettoyage ethnique des 7 millions de juifs qui l’habitent. Confrontés à cette « révélation », 60 % des étudiants soutenant jusque-là les djihadistes ont alors changé d’avis et revu à la baisse leurs positions. Bonne nouvelle pour l’entente entre les peuples, mais terrible aveu quant au niveau des futures élites américaines.