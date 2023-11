La Tresse, de Laetitia Colombani, sort enfin ce 29 novembre. C’est l’adaptation sur grand écran de son roman à succès. Laetitia Colombani nous pond un film de vieux qui arpente les terres de la bienveillance et de l’hyperféminisme niaiseux à souhait. Heureusement, le cinéma en a vu d’autres…

« Préparez-vous à être émus aux larmes », c’est ce qui s’étale en caractères énormes sur l’affiche du nouveau film de Laetitia Colombani, La Tresse, jusqu’à faire passer le titre et son visuel au second plan. Cette injonction lacrymale est tout bonnement abjecte. Et si on ne pleure pas, que se passe-t-il ?

Mondialisation pour les nuls

Le mieux était donc d’aller l’éprouver en salle. Or, à la sortie de ce méli-mélo féministe niais, rien, pas une larme : halte à la publicité mensongère, honte à ces communicants indignes qui veulent nous imposer nos émotions !

Et dire qu’on voulait nous faire pleurer avec le destin d’une tresse de cheveux qui va de l’Inde au Canada en passant par l’Italie. Soit une sorte de mondialisation pour les nuls d’une indigence affligeante : une pauvre Indienne se défait de ses cheveux par fanatisme religieux (forcément), lesquels sont traités en perruque par une PME italienne en difficulté (forcément) pour atterrir sur le crâne chauve d’après chimiothérapie d’une avocate nord-américaine en dépression (forcément). Et l’on voudrait nous faire pleurer de ça ? Rire, tout au plus.

©SND