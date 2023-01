La routine du tragique

Le tragique existe, on s’y habitue, on proteste, on a de la bonne volonté mais l’impuissance domine.

Les forces syndicales unies contre le pouvoir. Les unes et l’autre affirment leur absolue résolution antagoniste sur le projet de loi des retraites. J’aurais tendance à parier sur la victoire finale d’Emmanuel Macron et d’Elisabeth Borne.

LR, parce que Eric Ciotti a rassuré la Première ministre beaucoup trop tôt, va permettre sans doute d’éviter un nouveau 49-3 mais les points positifs de la réforme seront mis au crédit du pouvoir. On louera le sens des responsabilités des LR mais ils devraient prendre ce compliment avec une mine d’enterrement !

Uniforme à l’école: Houlié pas d’accord avec la Première dame

Sacha Houlié, président de la Commission des lois à l’Assemblée nationale, est l’un des rares encore hostiles au port de l’uniforme au collège et au lycée. On peut espérer que le ministre de l’Éducation nationale, qui découvre peu à peu que son prédécesseur était meilleur que lui, change aussi d’avis sur ce plan…

Cette mesure serait un premier pas capital vers le recentrage de l’école sur elle-même et donc la restauration des « fondamentaux » qu’elle a négligés en confondant l’apprentissage du savoir avec le bain dans l’écume sociale.

Le football et le rugby, c’est vraiment du sport ! Trop d’argent, trop peu de rigueur et d’éthique, trop de favoritisme. Je ne vois pas pourquoi on considère que ces bureaucraties et structures qui se gavent n’ont aucune importance. Au fond, il y a du mépris derrière cette indifférence à l’égard de la morale dans ces univers. Comme s’ils étaient naturellement voués à être défaillants !

A lire aussi, du même auteur: Noël Le Graët, la bévue de trop?

Quittons ces sujets qui, aussi graves qu’ils soient ne pèsent pas lourd face au tragique dans le monde, qui devient routinier. Il existe, on s’y habitue, on déplore, on proteste, on a de la bonne volonté mais l’impuissance domine. La guerre en Ukraine, Poutine, l’horreur et les morts au quotidien, le cynisme ici, la surenchère exigée de l’armement là, sont devenus des sujets ordinaires. Ils font partie de notre existence, ils représentent un fond de tableau et de paysage: rien de plus choquant.

Écœurement

Mais il y a pire: en Iran, on tue, on exécute, on pend. Insensiblement, la plus belle et courageuse des révoltes, bien plus humaine que politique, s’essouffle face à une dictature intégriste qui, n’ayant pas l’ombre d’un scrupule, sait que le temps joue pour elle. J’ai peur que cette admirable et intrépide rébellion soit brisée, parce que dans le monde on ne sait opposer que des vœux pieux à cette ignominie de tous les instants. Le réalisme des États a ses raisons qui m’écœurent et m’indignent. La routine du tragique: c’est bien plus immédiat et dramatique que le défi climatique. Mais qui s’en soucie vraiment ?

Le Mur des cons Price: 18,90 € 30 used & new available from 2,56 €

1 Partages Partagez Print Email

1 Partages Partagez Print Email