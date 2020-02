À peine m’étais-je endormi que je fis ce rêve pour le moins troublant. Je me trouvais dans le salon de mes parents, morts depuis longtemps, décidé à leur expliquer que je voulais rompre avec ma femme.

– Je veux divorcer, leur dis-je, parce que je ne suis pas heureux.

– Tu crois qu’on est heureux, ta mère et moi ? rétorqua mon père.

– Vous n’êtes pas heureux, maman et toi ? fis-je interloqué.

– Non, répondirent-ils tous les deux d’une seule voix, sans la moindre hésitation.

– Alors pourquoi êtes-vous restés ensemble ? demandai-je.

– On est contents comme ça, dit mon père.

– Oui, on est contents comme ça, sur