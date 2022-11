La gratuité, ça paie

L’aumône pour la connaissance : Wikipédia, la commisération lui fait gagner des millions.

Cet automne, toute consultation de la fameuse encyclopédie gratuite, Wikipédia, créée il y a vingt ans, a été interrompue par une bannière au ton aussi culpabilisateur qu’alarmiste, comme si son avenir était en jeu : « 98 % des personnes qui consultent ne donnent pas. Nous vous prions de nous aider à préserver Wikipédia. S’il vous plaît. » Quel internaute attaché à l’accès à une connaissance libre et gratuite pourrait-il résister à cet appel et ne pas cliquer sur le bouton pour faire un don immédiat ne serait-ce que de 2 euros ? Les apparences sont trompeuses : Wikipédia n’est pas du tout menacé de disparition. En réalité, grâce au succès de sa campagne mondiale de « fundraising », il déborde de cash. L’entité qui récolte les fonds est une ONG, la Wikimedia Foundation, créée en 2003 et dont le siège social est aujourd’hui à San Francisco. Chaque année, des dizaines de millions de dollars sont donnés, de sorte que, à la fin de l’année 2021, les actifs de l’organisation se montaient à plus de 231 millions de dollars. Les revenus annuels – 162 millions de dollars en 2021 – dépassent les coûts de fonctionnement non seulement de la fondation, mais aussi de Wikipédia, car l’encyclopédie en ligne est gérée par une communauté de volontaires qui ne bénéficient pas de cette manne. L’ONG a pu investir 100 millions dans un autre fonds, le Wikimedia Endowment, et a aujourd’hui 550 salariés, dont un grand nombre sont employés dans la levée et la gestion de fonds, un système bien circulaire. Comment vérifier ces faits ? Ils se trouvent dans l’article sur l’ONG dans… Wikipédia.

A lire aussi: Confessions intimes, pour quoi faire?