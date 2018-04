Le roman monstre de Victor Hugo fait partie de ces œuvres que tout le monde connaît sans forcément les avoir lues. Sa réédition en Pléiade est l’occasion de découvrir des personnages devenus mythiques et une intrigue haletante digne des meilleures séries.

La France est une nation romanesque. Elle a donné au monde des héros de papier autant que des héros de chair et de sang, des archétypes littéraires autant que des figures historiques. Gargantua et de Gaulle, d’Artagnan et Bonaparte, Rastignac et Saint-Louis, Madame Bovary et Jeanne d’Arc, Arsène Lupin et Robespierre… La liste pourrait continuer indéfiniment. Elle forme notre roman national dont la vocation universelle passe autant par les généraux de la Révolution qui exportent leurs rêves d’émancipation que par les poètes romantiques qui dessinent les contours d’un nouvel imaginaire. La réalité et l’épopée se confondent dans des noces paradoxales pour former un récit où il devient difficile de démêler le vrai du faux. Et d’ailleurs, quelle importance ? Ce qui compte, c’est la manière dont ce roman national donne au monde une mythologie universelle.

Un des monuments français de cette mythologie, peut-être le plus grand, s’appelle Les Misérables. Ses personnages disent tous quelque chose à tout le monde, dans tous les pays. Jean Valjean est le forçat sur les chemins de l’héroïsme et de la sainteté, la grande figure de la rédemption. Cosette est devenue le symbole définitif de l’enfance malheureuse quand bien même la description de sa vie chez les Thénardier n’occupe que quelques pages du roman. Gavroche est l’éternel « gamin » de Paris – c’est Hugo qui aurait créé le mot –, incarnant la gouaille, le courage et l’esprit d’insoumission. Javert demeure l’archétype du policier, de l’homme de l’ordre inflexible : il est pourtant, à la lecture, un personnage des plus complexes qui ne peut résoudre ses contradictions que par le suicide.

Qu’on ait lu ou pas Les Misérables, il fait partie du paysage au point qu’il lui arrive ce qui arrive à Ulysse ou aux mousquetaires de Dumas : on croit les connaître alors que l’on connaît surtout ce que l’on en dit et ce que l’on en montre. Pour preuve, en ce qui concerne Les Misérables, son incroyable fortune cinématographique : la nouvelle édition de la Pléiade, sous la direction d’Henri Scepi assisté de Do