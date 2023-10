Il faut sauver le soldat hellène!

Une envie soudaine d’un Grec ? Une petite faim de gloire ? Affamés de la civilisation hellène, vous voilà servis : la terre des dieux inspire, dans notre époque barbare, nombre d’œuvres susceptibles de ressusciter le temps des prouesses et de réveiller les aèdes…

Alors que nous l’avons longtemps laissé décrépir, le grec revient à la mode. On en consomme avec modération, mais le pli se durcit. De la BD Kleos (Mark Eacersall, Serge Latapy et Amélie Causse) sortie en totalité au mois d’avril, au roman Reflet du roi mourant (Nicolas Texier) en passant par la méthode pas-du-tout-Assimil-mais-bien-mieux Grec ancien express (Caroline Fourgeaud-Laville), les frustrés de l’hellène peuvent reparcourir (ou découvrir sans complexe !) les terres d’Ulysse et d’Achille. « Ô Auteurs, racontez-nous les hommes… » disait presque Homère…

Puissance des mots

Car la mythologie grecque n’a rien perdu de sa superbe, ses « mots ont une puissance » (Nicolas Texier). La gloire guerrière est devenue une chimère autour de laquelle cristallise chaque lecteur, comme Philoklès, anti-héros bovaryste de Kleos. Il sait que « les chants des aèdes sont menteurs, et que la bataille est moins le champ où se moissonnent les prouesses, qu’une plaine puante et morbide où les Kêrès se régalent des plaies, des agonies et des humiliations » (Nicolas Texier). Mais il se laisse embarquer dans « ces fables insensées que les enfants se racontent pour enchanter leurs jeux et rêver en secret ».

Rien n’est comme avant, mais tout peut se reconstruire. Nicolas Texier, dans son roman, ne cherche pas à recomposer une geste comme l’Odyssée ni comme l’Iliade ; il en transforme les codes pour les réadapter à notre époque : son guerrier n’a pas de peau de lion — nous avons désenchanté à jamais Némée — mais c’est avec une peau de léopard qu’il habille le roi de son histoire, comme un reflet flou de ce que nous pourrions être. Et à ceux qui n’aiment pas le léopard, vaut-il mieux être nu, quand l’hiver mythologique, la nécessité d’une union mythique, se rapprochent à grand pas ? Il n’a pourtant jamais été aussi simple de s’intéresser à ce qui fut, « l’ionien-attique… fleurissant les stèles, les céramiques et les papyri » (Caroline Fourgeaud-Laville) n’a qu’à s’implanter sur nos tablettes, qui fondent bien moins facilement qu’à l’époque…

Code mystérieux

Le grec, parce qu’on a laissé oublier sa langue, est devenu un code mystérieux qu’il est urgent de se rappeler, parce qu’il donne « les rouages de notre pensée d’aujourd’hui » (Caroline Fourgeaud-Laville). L’alpha et l’oméga ne sont pas qu’un tatouage à arborer luisant d’ambre solaire. Ils sont l’organisation des Cités-États quand nos instances dirigeantes semblent trop lointaines, quand certains d’entre nous ont une conception aléatoire des droits du citoyen tout autant que ses devoirs. En un mot : notre alphabet civilisationnel. Ils sont cette sagesse dont narcissiquement nous avons fait fi, en prenant de haut ces histoires où « les Dieux rôdaient sur terre » et où les fourmis devenaient des hommes sous le nom de Mirmidons. Le succès des émissions de Pierre Judet de la Combe rappelant la brillante série d’Arte « Les grands mythes » atteste du goût des Français pour ce passé mythologique. L’amour de notre présent a trop longtemps « [dérobé] à nos yeux nos reflets ». Philoklès se cherchant dans les œillères vides d’un heaume à la manière d’un Hamlet déraciné est tout aussi orphelin de mythes que nous le sommes et sans le grec ancien, c’est le crash culturel express qui nous attend.

Mark Eacersall, Serge Latapy et Amélie Causse, Kleos, Bamboo, mai 2023, 136 p.

Nicolas Texier, Reflets du roi mourant, Les Moutons électriques, septembre 2023, 368 p.

Caroline Fourgeaud-Laville, Adrien Besson, Dorian Flores et Djhor, Grec ancien express, La Vie des classiques, août 2023, 308 p.

