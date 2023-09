Romance avec paroles

Baudelaire, Molière, Hugo, Cyrano… Dans son disque, Florent Garcimore nous propose une interprétation musicale de la littérature française.

Prenez les plus beaux écrits de la littérature française, mélangez-les à des mélodies douces et agréables jouées par un pianiste d’exception. Ajoutez pour les dire une voix singulière et hypnotique, et cela donne Les Petites Illusions, disque de Florent Garcimore. Auteur, comédien, réalisateur, photographe et chanteur, cet artiste multi-talents est aussi un pianiste émérite qui connaît ses classiques sur le bout des doigts. En particulier, Schubert et Beethoven, auxquels il ajoute sa touche personnelle par l’improvisation. Ses amis peuvent en témoigner, donnez-lui un piano et il peut enflammer les soirées les plus plan-plan.

Toutefois depuis son adolescence, il ne se contente pas de dompter les partitions léguées par d’illustres auteurs. Disponible depuis juin, son premier album, enregistré sur un Steinway & Sons, ne comporte que ses propres compositions, créées pour mettre en musique 17 pépites de la littérature française.

Sous ses doigts et dans sa voix, Baudelaire, Victor Hugo, Molière et d’autres reviennent à la vie, plus éclatants que jamais. « L’invitation au voyage » nous transporte littéralement, avec une mélodie qui épouse à la perfection le célèbre vers, devenu ici un entêtant refrain –« Là, tout n’est qu’ordre et beauté… luxe, calme et volupté ». On accordera une mention spéciale à la tirade des « non merci », où l’artiste campe un Cyrano intime et moderne sur fond de mélodie en boucle, qui pourrait faire penser à un sample de rap.

En somme, voilà un album à écouter aussi bien sur une route pluvieuse que sur une terrasse ensoleillée ouverte sur les toits de Paris. Et qui pourrait donner aux plus jeunes une envie de poésie – on peut rêver.

Florent Garcimore. © Capture d’écran Twitter @F3Centre

