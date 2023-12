Émilie Gomis: vous sautiez? J’en suis fort aise. Eh bien! Ramez maintenant

En réponse aux accusations d’antisémitisme qui pèsent contre elle, la championne de basket dit qu’elle s’«excuse auprès de ceux qui se sont sentis blessés».

« Plus vite, plus haut, plus fort », telle est la devise des Jeux Olympiques. Au train où vont les choses, on se demande si l’édition de 2024 ne va pas mettre Paris sur orbite. L’idée d’instaurer un QR code afin de contrôler les déplacements autour des différents sites ou celle de fermer les aéroports de Roissy et Orly, le 26 juillet, pour parer à toute attaque aérienne ne rassurent pas vraiment quand on sait qu’aux quatre coins du pays on surine à tout-va ou qu’on se fait mettre martel en tête. Si une note ouverte de la DGSI rappelle qu’«un évènement sous le feu des projecteurs planétaires fournit une caisse de résonance très forte pour des activistes en quête d’impact et de notoriété » et appelle la France à « prendre en compte tous les types de menaces qui pourraient porter atteinte à l’organisation des Jeux, perturber leur déroulement, tant sur les sites olympiques qu’ailleurs (…) », il n’y a guère, à ce jour, que Gros lardon et ses potes qu’on maîtrise à peu près.

Funestes accointances

Et maintenant on découvre qu’Émilie Gomis, ex-basketteuse médaillée d’argent aux JO de Londres 2012 et devenue ambassadrice de Paris 2024, fait l’apologie du terrorisme. Il y a décidément quelque chose de pourri au royaume des JO. En date du 9 octobre, la sportive de haut niveau reconvertie a partagé sur Instagram un post justifiant et légitimant le pogrom perpétré par le Hamas. On y voyait une carte de France de plus en plus envahie, au fil des ans, par le drapeau israélien. Sous ladite carte, une question était posée : « Que feriez-vous dans cette situation ? » En creusant un peu plus avant, on apprend que l’ancienne basketteuse française exprime régulièrement ses opinions politiques. Ainsi, elle a « liké » nombreux messages de l’influenceur franco-béninois Kémi Séba, panafricaniste et suprémaciste noir, connu pour ses sorties racialistes et anti-France. Le joyeux drille est également fondateur et leader de la Tribu Ka, un groupuscule raciste et antisémite dissout en 2006 par le ministère de l’Intérieur pour incitation à la haine raciale. Émilie Gomis « suit » également Louis Farrakhan, leader raciste, antisémite et complotiste d’une organisation américaine séparatiste noire et musulmane nommée Nation de L’Islam. Il est connu pour avoir qualifié le judaïsme de « sale religion », les juifs de « sangsues », les blancs de « diables aux yeux bleus » et Hitler de « très grand homme ». Tout un programme.

C’est à un internaute, « Sword Of Salomon », qu’on doit, jeudi 30 novembre, le signalement sur X des funestes accointances d’Émilie Gomis. Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) s’en est ému et indique s’être entretenu avec la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra pour « lui dire son indignation suite aux prises de position d’Émilie Gomis, ambassadrice de Paris 2024 ». La ministre l’a assuré « que les instances de Paris 2024 sont officiellement saisies et se prononceront dans les prochains jours ». Le CRIF souhaiterait voir l’ancienne basketteuse démise de ses fonctions. On rappelle ici l’article 8 de la Charte éthique de Paris 2024 : « les membres et les salariés de Paris 2024 font preuve de loyauté et de discrétion professionnelle » et « s’abstiennent de tout acte qui pourrait porter atteinte à l’image ou à la réputation de Paris 2024. »

Engagement intact

Sa carrière sportive achevée, la spécialiste du rebond était devenue « un modèle inspirant » pour les femmes et semblait avoir « trouvé sa place dans la vraie vie ». Ainsi, en mars 2023, Paris-Normandie rendait compte de l’un de ses échanges avec un public féminin. Elle avait alors, devant un parterre admiratif, évoqué sa reconversion professionnelle modèle comme ambassadrice de Paris 2024 et marraine d’un raid organisé au Maroc « challenge 100% féminin et solidaire ». « Qui suis-je ? Je suis la fille qui mettait des ballons dans des paniers de basket. Et quoi d’autre ? (…) Il faut toujours se lancer. La peur du regard des autres, c’est ce qui nous freine » avait proféré la dribbleuse, habitée.

Si notre « inspiratrice » a su sauter très haut, nous lui souhaitons maintenant de montrer autant de talent pour ramer. Face à l’émotion suscitée par ses prises de position sulfureuses, Émilie Gomis a finalement présenté des excuses, ajoutant : « Les accusations d’antisémitisme auxquelles je fais face sont en totale contradiction avec les valeurs qui m’ont été inculquées et que le sport m’a enseignées ». Elle a précisé : « Mon engagement envers la diversité, la compréhension mutuelle et la paix reste intact. Je condamne toute forme de discrimination et m’engage à travailler pour un monde où la compréhension et le respect règnent en maîtres. » Pas sûr que cet acte de contrition suffise à blanchir l’athlète française, d’origine sénégalaise des soupçons d’antisémitisme qui pèsent sur elle. Elle risque de devoir s’expliquer davantage : « Vous sautiez ? J’en suis fort aise. Eh bien ! Souquez maintenant. » Si elle se voyait évincée de son poste, on lui suggère de proposer ses talents aux Insoumis dont elle semble partager les valeurs. Nul doute qu’ils ne lui fassent bon accueil.