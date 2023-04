Darmanin a bien raison de s’interroger sur les subventions accordées à la Ligue des Droits de l’Homme

Pourquoi Gérald Darmanin s’en prend-il à la vénérable Ligue des Droits de l’Homme? L’analyse d’Elisabeth Lévy.

Pourquoi Gérald Darmanin s’en prend-il à la vénérable Ligue des Droits de l’Homme (LDH) ? Peut-être parce qu’elle n’est pas si vénérable que ça !

Lors de ses auditions par les sénateurs et les députés sur le maintien de l’ordre, le ministre de l’Intérieur a critiqué l’action de la LDH. Depuis quelques temps, cette dernière envoie des observateurs dans les manifestations. Ce sont des « observateurs autoproclamés des pratiques policières », a tonné le sénateur LR François Bonhomme. Tout le monde a le droit d’observer, certes, a rappelé Gérald Darmanin, mais ces observateurs n’ont bien entendu aucun statut officiel.

La LDH a aussi attaqué l’interdiction des manifestations non déclarées pour la soirée du 1er au 2 avril, alors même que toutes les manifestations similaires avaient dégénéré en violences précédemment. Concernant Sainte-Soline, l’association est allée jusqu’à attaquer l’arrêté interdisant de transporter des armes. Et, surtout, elle a été à l’origine d’un énorme bidonnage, prétendant que les forces de l’ordre avaient sciemment empêché les secours d’arriver près de la méga bassine pour aider les blessés…

Interrogé sur les fonds publics alloués à la LDH, M. Darmanin a osé répondre que la question pouvait se poser. Depuis, toutes les nuances de gauche y vont de leur protestation ; nous assistons à un festival de glapissements sur la liberté d’expression assassinée. Le patron de la LDH, Patrick Baudouin, se demande carrément si nous vivons encore en démocratie.

Les Droits de l’Homme, ça devrait rassembler tout le monde

Oui, mais comme le Port Salut, les Droits de l’Homme, il ne suffit pas que cela soit écrit dessus ! Alors qu’elle est née dans le combat contre l’antisémitisme avec l’affaire Dreyfus, la LDH s’est associée un siècle plus tard au CCIF – organisme dissout depuis – pour persécuter judiciairement l’historien Georges Bensoussan, dont le crime était d’avoir évoqué l’antisémitisme des banlieues sur France culture ! Le seul racisme qui intéresse la LDH, c’est celui des blancs, le seul antisémitisme celui des « fachos ». Le plus triste, c’est que toutes les grandes boutiques antiracistes ont suivi le même chemin vers le racialisme (SOS Racisme, le MRAP, la LICRA…).

Quand la faiblesse de la police sidère les citoyens, que des policiers sont blessés quotidiennement, sur la page d’accueil de la LDH, que lit-on ? #stopviolencespolicières !

Un nouvel adhérent prestigieux

Derrière le droit évidemment légitime de critiquer la police quand elle transgresse la loi, se cache ainsi une vision très sommaire du monde dominants/dominés, qui est imprégnée par l’idéologie Black Lives Matter, très efficace chez les lecteurs de Télérama. C’est donc une trahison de l’universalisme des Droits de l’Homme au profit d’une vision essentialisée des rapports sociaux. En clair, la LDH n’est plus une association qui se préoccupe des droits de l’homme, mais une officine gauchiste voire islamo-gauchiste parmi d’autres ! D’ailleurs, ils viennent de recruter Edwy Plenel, les veinards.

Bien sûr, la liberté de la LDH est sacrée et je me battrai pour qu’elle puisse continuer de défendre ses idées déplorables. Mais pas avec mes impôts, tout de même ! Nous en avons marre de financer toutes les lubies idéologico-politiques de l’époque. Pour les bonnes œuvres de gauche, j’ai déjà France Inter !

