Profession: Tanguy

Se prendre en main ou tenir celle de ses parents. En Chine, alors que le taux de chômage des 16-25 ans dépassait les 20 % en début d’année, pour certains, le choix est vite vu.

« Enfant à temps plein ». Voilà une profession, ou une position, qui compte de plus en plus d’adeptes en Chine. Un certain nombre de jeunes Chinois, au chômage ou dégoûtés par un emploi harassant, font le choix de retourner vivre chez leurs parents – et à leurs frais. « Des vidéos virales publiées par des influenceurs “enfants à plein temps”, révèlent un style de vie idyllique : ils font la grasse matinée, préparent les repas à la maison, prennent le thé à 17 heures, emmènent leurs parents danser le soir », a constaté un média shanghaïen. Si certains sont rémunérés par leurs parents pour s’acquitter des tâches ménagères ou leur tenir compagnie, beaucoup se contentent de profiter du gîte et du couvert.

A lire aussi : Causeur: Octobre noir. Du Hamas à Arras, l’internationale de la barbarie

Comment en est-on arrivé là ? Le droit à la paresse est-il en train de gagner la Chine ? En réalité, c’est la situation économique du pays qui explique cette recrudescence de Tanguy. Selon le Bureau national des statistiques, le taux de chômage des 16-25 ans dépassait les 20 % en avril et ceux qui ont un emploi sont souvent surmenés par le rythme de travail, de 9 à 21 heures, six jours par semaine, pour beaucoup. En mai, Xi Jinping a appelé les jeunes à « manger de l’amertume » pour les exhorter à faire face aux difficultés. Cependant, une partie de la jeunesse chinoise, loin de ce sens du sacrifice, aspire à travailler moins pour vivre mieux. Les « enfants à temps plein » ont été critiqués sur les réseaux sociaux, des internautes leur demandant de « s’adapter à la société pour devenir une personne de valeur réelle ».

Il est vrai que les limites d’un tel système sont aisément perceptibles. « Si tout le monde reste à la maison, alors si je sors manger, il n’y aura pas de serveurs. Pour la société en général, ce n’est pas si bon », reconnaît Tian, elle-même « enfant à temps plein ». Cette situation ne va pas disparaître de sitôt car, à en croire les experts, le chômage des jeunes risque de s’aggraver alors qu’un nombre record de 11,6 millions de nouveaux diplômés arrivent sur le marché du travail.